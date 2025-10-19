‘조선 3대 수륙대재’ 전남도, 강진 무위사서 수륙대재 봉행

전남도는 18일 강진에 위치한 천년 고찰 무위사 대적광전 일원에서 ‘2025 강진 무위사 수륙대재’를 봉행했다고 밝혔다.

강진 무위사 극락보전. 강진군 제공

수륙대재는 물과 육지에 떠도는 영혼을 위로하고 극락왕생을 기원하는 불교의 대표적 의식이다.

무위사 수륙대재는 2013년 국가무형문화재로 지정된 서울 진관사, 동해 삼화사와 함께 조선 3대 수륙대재다. 조선 세종 때부터 이어져 내려오던 무위사 수륙대재는 일제강점기에 중단된 이후 지난 2018년부터 재개됐다.

이번 행사에는 허민 국가유산청장, 문금주·주철현 국회의원과 지역민 등이 참석했으며, 호국과 자비의 정신을 되새기고 지역의 평화와 안녕을 기원하면서 무위사 수륙대재의 국가무형문화재 등재를 위해 머리를 맞댔다.

수륙대재에는 불교의식, 시련과 번뇌를 씻겨주는 관욕의식, 괘불이운, 상단 불공 등의 의식과 법요식 순으로 진행했다.

행사에 앞서 전날 전야제로 창작 뮤지컬 ‘세종의 꿈’ 공연도 열려 큰 호응을 얻었다.

강효석 전남도 문화융성국장은 “무위사 수륙대재는 오래도록 우리 민족의 고난과 역경을 극복할 수 있게 정신적 지주”라며 “무위사 수륙대재가 국가무형문화재로 등재되도록 힘쓰는 한편, 도내의 소중한 불교 유산을 보존하고 널리 알리는데 더욱 노력 하겠다”고 말했다.

수륙대재가 열린 무위사는 극락보전, 아미타 여래산존벽화 등 다수의 문화재가 있어 지역의 살아있는 박물관 역할을 하고 있다.

