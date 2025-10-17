대통령실 “캄보디아 구금 한국인 태운 전세기, 내일 새벽 인천으로 출발”

대통령실은 캄보디아 당국에 구금된 한국인들이 한국시간 18일 정부가 보낸 전세기를 타고 프놈펜에서 인천으로 출발할 것으로 보인다고 17일 밝혔다.

위성락 국가안보실장이 17일 용산 대통령실에서 캄보디아에서 발생한 한국인 대상 납치·감금 범죄에 대한 정부의 대응 현황 관련 브리핑을 하고 있다. 대통령실통신사진기자단

위성락 국가안보실장은 이날 용산 대통령실에서 가진 기자간담회에서 “현장에 있는 정부 대응팀과 통화해 현황을 보고받았다”면서 “막판에 발생할 수 있는 변수를 완전히 배제할 수 없기 때문에 아직 확정적으로 얘기하긴 어렵지만 캄보디아 측과 순조롭게 협의가 진행 중”이라고 말했다.

송환 대상은 캄보디아 수사 당국에 구금된 60여명 전원으로, 전날까지 알려진 59명에서 다소 숫자가 늘었다고 위 실장은 설명했다. 이들을 후송할 충분한 경찰 인력이 전세기를 통해 이날 저녁 인천을 출발할 예정이라고도 덧붙였다.

위 실장은 “이들 중 거의 모든 인원은 기본적으로 범죄 혐의가 있는 피의자 신분인 만큼 그에 맞는 법적 절차를 거쳐서 호송될 것”이라며 “입국한 이후에는 경찰 당국이 관할하는 기관으로 즉시 이동해서 필요한 조사를 받고 그 결과에 따라서 조치될 것”이라고 설명했다.

위 실장은 “이번 정부 합동 대응팀의 복귀 후에 앞으로 취업 사기, 감금 피해에 대한 철저한 대응을 캄보디아 현지에서 지휘해 나갈 것”이라며 “외교부 본부 차원에서는 전날 오후에 조현 외교부 장관이 메콩강 유역 5개국 공관장 등과 화상 회의를 개최했다. 지역 차원의 현안과 대응 방안에 대해서 논의했다”고 설명했다.

