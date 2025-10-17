법무부, 캄보디아 출국 때 안내문 배포…“현지 위험 경고”

법무부는 최근 우리 국민이 캄보디아 현지에서 취업 사기, 불법 감금 등 피해를 보는 사례가 지속해서 발생함에 따라 인천공항에서 캄보디아로 출국하는 국민에 위험을 안내하는 조치를 시행한다고 17일 밝혔다.
캄보디아로 출국하는 국민이 법무부 자동 출국심사대를 통과할 때 모니터 화면에 안내 문구나 영상이 표출돼 위험에 대한 시각적 안내가 이뤄진다. 캄보디아 현지에서 발생하는 취업 사기, 인신매매, 불법 감금 등 각종 피해에 대한 경각심을 높이려는 목적이다.
유인 심사대에서도 출입국 관리공무원이 캄보디아행 출국 국민에게 ‘캄보디아 방문 주의 안내문’을 배포한다. 항공사와 협조해 탑승 게이트 앞에서 해당 안내문을 나눠주고, 긴급상황 발생 시 신고하는 방법도 안내할 예정이다.
법무부는 “이번 조치를 통해 국민이 출국 전부터 범죄 피해 위험을 사전에 인지하고 예방할 수 있을 것”이라며 “해외 취업 및 여행과 관련한 국민 피해를 최소화하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.
