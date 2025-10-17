정부, 日총리 야스쿠니 공물에 "깊은 실망과 유감"

정부는 일본 지도급 인사들의 야스쿠니 신사 공물 봉납·참배에 유감을 표했다.

외교부는 17일 대변인 논평을 내 "정부는 일본의 과거 침략전쟁을 미화하고 전쟁범죄자를 합사한 야스쿠니 신사에 일본의 책임 있는 지도급 인사들이 또다시 공물을 봉납하거나 참배를 되풀이한 데 대해 깊은 실망과 유감을 표한다"고 밝혔다.

17일 일본 도쿄 야스쿠니신사에 이시바 시게루 총리가 봉납한 공물이 놓여 있다. '마사카키'라고 하는 이 공물은 비쭈기나무 화분이다. 연합뉴스

이어 "우리 정부는 일본의 책임 있는 지도자들이 역사를 직시하고 과거사에 대한 겸허한 성찰과 진정한 반성을 행동으로 보여줄 것을 촉구한다"고 강조했다.

그러면서 "이것이야말로 국가 간, 국민 간 신뢰에 기반한 미래지향적 한일관계를 구축해 나가기 위한 중요한 토대라는 점을 다시 한 번 강조한다"고 밝혔다.

이날 일본 이시바 시게루 총리는 야스쿠니 신사에 '내각총리대신 이시바 시게루' 명의로 '마사카키'라고 불리는 공물을 봉납했다.

이시바 총리는 취임 이후 기시다 후미오 전 총리나 스가 요시히데 전 총리처럼 야스쿠니 신사를 참배하지는 않고 공물이나 공물 대금을 봉납해왔다.

차기 총리로 유력시되는 다카이치 사나에 자민당 총재는 공물 대금을 사비로 봉납했다.

극우 성향으로 분류되는 다카이치 총재는 각료 신분일 때를 비롯해 봄과 가을 예대제나 패전일에 야스쿠니 신사를 찾은 단골 참배객이지만, 이번에는 외교적 영향 등을 고려해 참배는 보류한 것으로 보인다고 현지 보도가 나왔다.

다카이치 총재 취임 후 구성된 현 자민당 간부진에 속한 후루야 게이지 선거대책위원장과 아리무라 하루코 총무회장 등 일부 의원들은 참배를 강행했다.

<연합>

