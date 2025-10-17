이지에이아이, 국제표준화 선도 산업부 장관 표창

㈜이지에이아이(대표 김근희)가 지난 14일 대한상공회의소 국제회의장에서 개최한 ‘2025 세계 표준의 날’ 기념식에서 사내표준화 부문에서 표준화 활동에 대한 공로를 인정받아 산업통상부 장관 표창을 수상했다고 밝혔다.

‘2025 세계 표준의 날’ 기념식에서 사내표준화 부문 수상 (제공=이지에이아이)

이번 수상은 제조현장에 패트롤카메라, 로봇 등 AIoT 디바이스를 도입해 피지컬 AI(Physical AI) 분야에서의 국제표준화 활동이 국가 산업표준 체계 안에서 공식적으로 인정받은 의미있는 사례이다.

해외 우수 대학 및 바이어와 함께 로보틱스· AIoT 융합 장비를 가지고 PoC 프로그램을 실행하여 세계 시장 선도를 위한 산업 현장의 자동화와 관련된 국제공동 연구를 추진할 계획이다.

이지에이아이 관계자는 “본 성과에 그치지 않고, 향후 제조현장 Physical AI 모빌리티 관련하여 추가 국제 표준화 연구를 추진중에 있으며, 지속적인 표준화 활동으로 대한민국의 AI 기술을 국제표준화로 우수성을 알리도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

