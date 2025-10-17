다나카 김경욱, 中업체에 '잘자요 아가씨' 뺐겼다

개그맨 김경욱이 중국 음원업체에 의해 저작권 피해를 입었다고 밝혔다.

김경욱은 16일 자신의 소셜미디어를 통해 "최근 중국 음원업체에서 유명 음원들을 편곡해 인스타그램(메타)에 신규 등록을 진행하며, 원곡 소유권이 강제로 이전되고 있는 것을 확인했다"고 전했다.

그는 "저도 2년간 많은 분들과 함께한 '잘자요 아가씨'가 중국 곡으로 새로 등록돼 현재 유통사와 소통하며 해결 방안을 찾고 있는 상황"이라며 "비슷한 일을 겪을 수 있는 다른 아티스트 분들도 주의하시길 바란다"고 덧붙였다.

김경욱은 일본인 화류업계 종사자 콘셉트의 부캐릭터 '다나카'로 활동하며 독특한 캐릭터성과 유머로 대중의 사랑을 받아왔다.

특히 그의 곡 '잘자요 아가씨'는 중독성 있는 멜로디와 개성 넘치는 퍼포먼스로 큰 인기를 얻으며 음악 방송 무대에도 오른 대표곡이다.

김경욱의 사례는 최근 잇따라 불거지고 있는 중국발 저작권 도용 논란의 한 단면이기도 하다.

일부 중국 음반사들이 한국 가수의 노래를 자국 가수 버전으로 재녹음해 유튜브나 메타 플랫폼에 등록, 수익을 취하는 사례가 잇따르고 있다.

브라운아이즈의 '벌써 일년', god의 '길' 등 국내 인기곡들도 무단 등록된 정황이 확인되면서, 음악계에서는 국가 간 저작권 보호 체계 강화를 촉구하는 목소리가 커지고 있다.

<뉴시스>

