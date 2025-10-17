LG전자, 세계 곳곳에서 기아 퇴치 캠페인 나서

LG전자가 16일 세계 식량의 날을 맞아 글로벌 기아 문제 해결에 힘을 보탠다.

LG전자는 14∼24일(현지시간) 미국 뉴욕 타임스스퀘어와 영국 런던 피카딜리광장 옥외전광판에서 세계 식량의 날 캠페인 영상을 상영한다. 세계 식량의 날은 국제연합식량농업기구(UNFAO)가 글로벌 식량 부족 및 기아 문제에 대한 경각심을 높이고 이를 해결하려는 노력을 알리고자 제정한 국제 기념일이다.

미국 뉴욕 타임스스퀘어에서 국제연합식량농업기구(UNFAO)가 ‘더 나은 음식과 더 나은 미래를 위해 손을 맞잡고’를 주제로 제작한 영상이 상영되는 모습. LG전자 제공

올해 캠페인 영상은 ‘더 나은 음식과 더 나은 미래를 위해 손을 맞잡고(Hand in Hand for Better Foods and a Better Future)’를 주제로 UNFAO가 제작했다. 다양한 문화권에서 음식을 나누는 모습으로 기아 문제 해결에 함께 관심을 갖고 노력하자는 메시지를 담았다.

이번 활동은 LG전자의 글로벌 사회공헌 프로그램 ‘LG 희망스크린’의 일환이다. LG 희망스크린은 글로벌 이슈에 대한 공동의 인식을 제고하고자 뉴욕과 런던에 있는 LG전자 전광판에서 국제기구 및 NGO의 공익 영상을 상영하는 활동이다. 지난 2011년부터 15년간 LG 희망스크린이 환경 보호, 재해 구호, 유엔총회 등의 공익 영상을 상영한 시간은 약 350시간에 달한다.

LG전자는 세계 곳곳에서 취약계층을 위한 식사 지원 활동을 펼치고 있다.

LG전자는 대만에서 13년간 지역 자선단체와 함께 농촌 지역 소외계층 아동 4000여명에게 식사를 제공하고 있다. 인도에서는 청소년 영양실조 해결을 위해 인도 전역의 800여 개 공립학교에 다니는 학생 6만여명에게 아침·점심 식사를 제공하는 라이프스굿 영양식단 캠페인을 펼치고 있다. 인도네시아, 알제리, 이라크 등에서도 식료품을 기부하며 글로벌 기업 시민으로서 사회적 책임을 이행하고 있다.

영국 런던 피카디리광장에서 국제연합식량농업기구(UNFAO)가 ‘더 나은 음식과 더 나은 미래를 위해 손을 맞잡고’를 주제로 제작한 영상이 상영되는 모습. LG전자 제공

식사 지원 외에도 국내에서는 구성원들이 자발적으로 참여하는 ‘기부 메뉴’ 제도를 운영한다. 기부 메뉴는 LG전자 구성원들이 일상 속 기부를 실천하는 제도로, 사내 식당에서 짝수 달 둘째 주 수요일마다 평소보다 반찬 수를 간소화한 메뉴를 선보이고 임직원들이 이 메뉴를 선택할 때마다 500원씩 적립하는 방식이다. LG전자는 기부 메뉴로 적립한 후원금을 도움이 필요한 이웃들을 위한 부식 지원 등 봉사활동에 활용 중이다. 지난 2011년부터 현재까지 약 70만명의 임직원이 참여해 2억8000만원이 넘는 기부 금액을 모았다.

LG전자 대외협력담당 윤대식 전무는 “글로벌 차원 공익 캠페인의 확산을 돕는 LG 희망스크린 프로그램 운영은 물론, LG전자 ESG(환경·사회·지배구조) 비전인 ‘모두의 더 나은 삶(Better Life for All)’을 위한 다양한 활동을 지속할 것”이라고 밝혔다.

