“댕댕이 올 겨울 따뜻하게”…BYC, 스타필드 코엑스몰 ‘개리야스 팝업’ 오픈

BYC는 스타필드 코엑스몰에서 반려견용 개리야스 팝업스토어를 운영한다고 17일 밝혔다.

이번 팝업스토어는 25FW 개리야스 신제품을 소개하고 고객 접근성을 높이기 위해 마련됐으며, 오는 10월 29일까지 진행한다.

현장에는 고객이 반려견과 함께 방문해 개리야스의 겨울 신제품을 직접 체험할 수 있는 공간을 구성했다. 팝업스토어에서는 25FW 신제품을 포함해 개리야스 전 품목을 20%, 일부 품목은 최대 40%까지 할인 판매한다.

방문 고객을 위한 다양한 이벤트도 마련했다. 반려견과 함께 매장을 방문하는 고객에게는 폴라로이드 사진을 촬영해 선물(매일 선착순 20명)하고, 포토존에서 촬영한 사진을 인스타그램에 필수 해시태그와 함께 업로드하고 BYC 공식 계정을 팔로우하면 ‘개리야스 쿨 스카프’를 선착순으로 증정한다.

제품 구매 고객에게는 3만원 이상 구매 시 ‘개리야스 리유저블백’을 증정하고, 랜덤 추첨을 통해 양말, 고급수건, 펫타올, 텀블러 등 즉석 경품을 제공한다. 또한 현장에서 BYC 카카오톡 채널을 추가하면 ‘개리야스 카카오톡 이모티콘’도 받을 수 있다.

이번 개리야스 겨울 신제품은 귀엽고 클래식한 디자인에 고급 보온 원단을 사용해 반려견의 건강과 스타일을 동시에 고려한 것이 특징이다. 주요 제품으로는 △에어메리 김장조끼 △에어메리 기모김장조끼 △에어메리 빨간내복 △에어메리 할매내복 △개리야스 깔깔이 △보디히트 모크넥 △에어메리 맨투맨 등이 있다.

BYC는 스타필드 코엑스몰에 이어 스타필드 하남에서도 팝업스토어를 운영한다. 스타필드 하남 팝업스토어는 오는 10월 30일부터 11월 9일까지 진행될 예정이다.

BYC 관계자는 “개리야스 겨울 신제품 출시를 기념해 반려견 동반 방문이 가능한 스타필드 코엑스몰에 팝업스토어를 마련했다”며 “다양한 제품을 직접 체험하고 풍성한 혜택을 누릴 수 있는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

