“한·일 경제협력 2.0 도약해야… 韓 CPTPP 가입 필수”

한·일 양국 경제계는 국교 정상화 60주년을 맞아 제조업을 넘어 문화·콘텐츠와 신산업으로, 양자를 넘어 다자로, 양적 교류에서 질적 교류로 협력을 확장하는 ‘한·일 경제협력 2.0’으로의 도약을 위해 긴밀히 협력해 나가기로 했다. 이를 위해 양국 경제연계를 강화할 수 있는 제도적 틀 마련에 뜻을 모았다.

류진 한국경제인협회(한경협) 회장과 츠츠이 요시노부 일본 경제단체연합회(게이단렌) 회장을 비롯한 양국 기업인들이 17일 일본 도쿄 게이단렌회관에서 ‘제32회 한일재계회의’에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 사진 앞줄 왼쪽부터 정인섭 한화오션 사장, 최수연 네이버 대표, 구자은 LS그룹 회장, 성래은 영원무역그룹 부회장, 조현준 효성그룹 회장, 김윤 삼양홀딩스 회장, 신동빈 롯데그룹 회장, 류 회장, 츠츠이 요시노부 게이단렌 회장, 아카호리 타케시 외무성 외무심의관, 마츠오 다케히코 경산성 경제산업심의관, 츠기하라 에츠코 서니사이드업 그룹 사장, 다카시마 마코토 미쓰이스미토모파이낸셜그룹 회장, 히가시하라 토시아키 히타치제작소 회장, 카키노키 마스미 마루베니 회장. 한경협 제공

한국경제인협회(한경협)와 일본 경제단체연합회(게이단렌)는 17일 오전 일본 도쿄 게이단렌회관에서 제32회 한·일재계회의를 개최하고 양국관계를 새로운 단계로 끌어올리기 위해 더욱 긴밀한 연계·협력의 길을 개척하자는 내용을 담은 공동성명을 채택했다.

회의에는 류진 한경협 회장, 신동빈 롯데그룹 회장, 김윤 삼양홀딩스 회장, 조현준 효성그룹 회장, 구자은 LS그룹 회장, 성래은 영원무역그룹 부회장, 신학철 LG화학 부회장, 최창식 DB하이텍 부회장을 비롯한 한국 측 기업인 14명과 츠츠이 요시노부 게이단렌 회장 등 일본 측 기업인 11명이 참석했다.

츠츠이 요시노부 게이단렌 회장이 17일 일본 도쿄 게이단렌회관에서 '제32회 한일재계회의'에 참석해 인사말을 하고 있다. 한경협 제공

◆류진 “한·일 경제·산업 구조 비슷…힘 합쳐야”

류 회장은 개회사에서 “양국이 60년간 탄탄히 다져온 신뢰 위에, 이제 양국관계의 새로운 미래인 ‘한·일 경제협력 2.0 시대’를 개막해야 한다”고 운을 뗐다. 이어 “국제무대에서의 협력 강화가 최우선 과제이며, 글로벌 환경의 급변과 불확실성 속에서 경제·산업 구조가 유사한 한·일 양국이 공급망 재편과 국제규범 논의에서 한 목소리를 내야 한다”고 제안했다. 특히 수소·미래차 표준, 자원안보 등 분야에서의 한·일 및 한미일 협력의 중요성을 강조하며, 한국의 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입을 위한 양국의 공동 노력이 필요하다고 덧붙였다.

또 류 회장은 인공지능(AI) 등 첨단산업과 문화콘텐츠 산업을 비롯한 신산업 분야로 협력이 확대돼야 하며, 이를 위해선 양국 간 경제연계를 강화할 수 있는 제도적 틀을 마련해야 한다고 강조했다.

츠츠이 요시노부 게이단렌 회장은 개회사에서 “한·일 양국의 성장 기반이 돼 온 규범에 기반한 자유롭고 개방된 국제경제질서의 유지와 강화가 그 어느 때보다 중요하다”고 말하며 “보다 공정하고 다자적인 자유무역체제 실현을 위해 세계무역기구(WTO) 개혁을 추진하고, 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)과 CPTPP 등 경제연계협정(EPA)의 심화·확대를 함께 도모해야 한다”고 강조했다. 또 대립과 분단이 심화하는 세계 속에서 한·일 양국이 양자 관계를 넘어 미국을 포함한 3국 간 협력을 강화해 자유롭고 개방된 인도·태평양의 실현에 기여해야 한다고 덧붙였다.

류진 한국경제인협회(한경협) 회장이 17일 일본 도쿄 게이단렌회관에서 열린 ‘제32회 한일재계회의’에 참석해 인사말을 하고 있다. 한경협 제공

◆“한·일 경제계 공동 대응으로 대외 불확실성 줄여야”

양국 기업인들은 미국의 관세 조치, 러시아·우크라이나 전쟁의 장기화 등 지정학적 리스크가 겹치면서 기업들이 ‘초(超)불확실성’ 속에서 전략을 세워야 하는 상황이라고 진단했다. 도전적 상황을 극복하기 위해 양국은 AI, 녹색전환, 통상 대응의 세 가지 축을 중심으로 경제정책을 추진 중이며, 양국의 정책 방향성이 유사한 만큼 협력의 여지가 크다는 데 의견을 같이했다.

양국 경제계는 전 세계적으로 확산 중인 보호주의 흐름을 비롯한 글로벌 통상환경 변화에 공동으로 대응하고, 에너지 협력과 공급망 강화 등 실질적 협력 분야를 한층 심화해 나가기로 했다. 아울러 한·미·일 비즈니스 대화를 포함한 3국 경제계 간 소통의 중요성을 재확인했다. 또한 한·중·일 FTA와 관련해서는 무역·투자 자유화와 규범 측면에서 RCEP보다 높은 수준으로 협상을 가속할 필요가 있다는 데 양측이 의견을 같이했다.

◆“韓 CPTPP 가입 필수…역내 공급망 안정될 것”

‘경제협력 강화를 위한 국제협력 방안’을 주제로 한 세션에서 한국의 CPTPP 가입이 이제 반드시 실행해야 할 과제라는 데 CPTPP의 핵심국가인 일본 경제계도 의견을 같이했다. 세션에선 “미국발 보호무역주의 확산, 공급망 불안 등 불안정한 글로벌 통상 환경 속에서 한국의 가입은 일본을 비롯한 기존 회원국에도 역내 공급망 안정 및 첨단소재 협력 강화 등 실질적인 이익을 가져다줄 것”이라는 의견이 제시되었다. 또 WTO가 흔들리고 있는 상황에서 한국의 CPTPP 가입은 글로벌 자유무역질서와 다자협력 체제 회복에 기여할 수 있다는 점에 주목했다.

◆“수소·AI 협력 생태계 조성해야”

양국 참석자들은 그간 한·일 간 수소 협력의 필요성에 대해 여러 차례 논의가 이뤄졌고, 정부와 민간 차원에서 협력의 큰 틀이 마련된 만큼 이제는 실질적 성과로 이어져야 한다는 데 공감대를 형성했다.

이를 위해 가장 중요한 과제로 수소의 안전성 확보가 꼽혔다. 참석자들은 충전소와 저장 설비 등 핵심 인프라에 대한 공동 실증 프로젝트 추진과 더불어 운영자 및 기술자 대상 공동 교육 프로그램 마련의 필요성을 제안했다. 또 양국이 수소 저장 시설과 운송망 등을 중복 투자하지 않도록 사전에 협의해 공동 인프라 지도를 구축해야 한다는 의견이 제시됐다.

참석자들은 AI·디지털 전환 시대를 맞아 한국이 ‘포용적 AI’ 철학을 바탕으로 모든 구성원이 혜택을 누리는 생태계 조성이 중요하다고 강조했다. 아울러 초고령화, 재난 대응, 디지털 격차, 인재 확보, 에너지 및 공급망 등 공통 과제를 양국이 AI·디지털 기술 협력을 통해 함께 해결해 나가야 한다는 데 의견을 같이했다.

◆“미래 세대 교류, 유학에서 취업으로”

회의에선 ‘새로운 한·일 협력’을 주제로 인적 교류 증대 방안, 문화·콘텐츠 산업 협력 등 새로운 차원의 한·일 경제협력 방안도 논의됐다.

참석자들은 양국 관광이 양적으로 크게 성장한 만큼 ‘자동출입국 시스템 상호 개방’을 통해 양국 국민이 출입국 과정에서 자국민에게 적용되는 자동출입국 시스템을 이용하는 편의를 제고해야 한다는 의견이 제시됐다.

또 교환학생·유학 중심의 미래세대 교류가 일자리로까지 이어질 필요성이 논의됐다. 이를 위해 경제단체 등이 유학생과 기업 간의 수요를 파악하고, 온라인 플랫폼에서 정보를 제공하는 역할을 수행할 수 있다는 제안이 나왔다.

최근 양국 간 활발해지고 있는 문화·콘텐츠 분야 협력과 관련해서는 글로벌 OTT를 통한 한·일 공동 제작 콘텐츠의 세계시장 진출 강화 방안이 제시됐다. 또 음악 분야 한·일 합작 그룹의 제3국 진출, 하나의 원작을 다양한 콘텐츠로 확장하는 원소스멀티유즈(OSMU) 전략을 통한 협력 필요성도 강조됐다.

◆“규범 기반 자유무역질서 유지 노력”

한경협과 게이단렌은 이날 회의를 토대로 △규범 기반의 자유롭고 개방된 무역질서 유지 및 CPTPP 추진 △글로벌 통상환경 공동 대응 및 공급망 협력. △한·미·일 협력과 자유롭고 개방된 인도·태평양(FOIP) 구상 연계 강화 △아시아태평양경제협력체(APEC)·경제협력개발기구(OECD) 등 국제무대에서의 공조 확대 △수소 에너지 및 탄소저감 협력 △저출산·고령화·기후변화 등 공통 사회문제 공동 대응 △관광 질적 성장, 청년·스타트업 등 미래세대 교류 활성화 △ 방재 및 콘텐츠 산업 등 신산업 분야 연계 강화 등의 내용을 담은 공동성명서를 채택했다.

