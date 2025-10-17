코르티스, 美 '아이하트라디오 라이브' 첫 출연…커튼콜에 앵콜 무대까지

그룹 코르티스(CORTIS)가 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 아이하트라디오 씨어터에서 개최된 '아이하트라디오 라이브(iHeartRadio LIVE with CORTIS)'에 출연해 무대를 펼치고 있다. 빅히트뮤직

빅히트 뮤직의 신예 보이그룹 '코르티스(CORTIS)'가 미국 유명 프로그램에서의 첫 무대를 성공적으로 마쳤다.

빅히트 뮤직은 "코르티스(마틴·제임스·주훈·성현·건호)가 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 아이하트라디오 씨어터에서 개최된 '아이하트라디오 라이브(iHeartRadio LIVE with CORTIS)'에 출연해 성공적으로 무대를 마쳤다"고 17일 밝혔다.

아이하트라디오는 미국 최대 규모의 글로벌 온라인 라디오 및 음악 스트리밍 서비스 플랫폼으로, 해당 프로에는 수많은 글로벌 팝스타들이 참여해 무대를 선보인 바 있다.

코르티스는 이날 데뷔 앨범 타이틀곡 'GO!(고!)부터 'FaSHioN(패션)', 'JoyRide(조이라이드)', 'What You Want(왓 유 원트)' 무대를 선보였고 팬들은 전곡 떼창으로 공연장 분위기를 뜨겁게 달궜다.

무대가 끝나고 나서도 팬들의 호응이 끊이지 않자 멤버들은 'GO!(고!)와 'FaSHioN(패션)' 두 곡을 앵콜로 부르며 화답했다.

무대에 앞서 코르티스의 출연 소식이 알려지면서 해당 프로의 사전 질문 접수 코너에는 평소 대비 10배가 넘는 참여가 몰리며 미국 현지에서 코르티스의 뜨거운 인기를 실감케 했다.

진행자 조조 라이트(Jojo Wright)는 "데뷔 앨범을 위해 2년에 걸쳐 300곡을 직접 만들며 자신들만의 답을 찾기 위한 도전을 했다"고 팀의 역량을 조명하면서 "성공적인 데뷔를 진심으로 축하한다"고 말했다.

코르티스는 "작사뿐 아니라 비트나 곡을 제작하고 사진, 영상을 찍는 등 다방면에서 창작 활동을 이어가고 있다"며 "매일 작업실을 오가며 다음 앨범을 만들고 있다"며 "그룹 이름에 담긴 '컬러 아웃사이드 더 라인스'(COLOR OUTSIDE THE LINES, 선 밖에 색칠하다)라는 뜻처럼 계속 실험적이고 틀에 갇히지 않은 음악과 창작 활동을 이어나갈 것"이라고 전했다.

한편, 코르티스는 오는 18일 뉴욕으로 자리를 옮겨 한국의 스타트업 문화와 K-컬처를 전 세계에 알리는 '꿈 페스티벌' 무대에 오른다.

