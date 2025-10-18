서현애 강원대병원 간호사, 호스피스의 날 보건복지부 장관 표창

강원대학교병원 완화연명의료관리센터 서현애 간호사가 지난 16일 제13회 호스피스의 날 기념식에서 보건복지부 장관 표창을 받았다.

매년 10월 둘째 주 토요일로 지정된 호스피스의 날은 호스피스·완화의료 및 임종과정에 있는 환자의 연명의료결정에 관한 법률에 근거해 지정된 기념일이다. 환자의 호스피스 이용과 연명의료결정를 존중하는 사회 분위기를 조성하자는 취지다.

서현애 간호사. 강원대병원 제공

보건복지부는 이를 기념해 기념식을 열고 호스피스·완화의료와 연명의료결정제도의 안착과 활성화에 기여한 유공자 34명과 6개 단체에 보건복지부 장관 표창을 수여했다.

이날 서현애 간호사는 강원대병원 호스피스 완화의료사업 발전을 위해 노력한 공로를 인정받아 표창을 수상했다.

호스피스 전문간호사로서 2012년 강원대병원 완화의료센터의 개소를 함께한 서 간호사는 지금까지도 강원대병원 완화의료병동 코디네이터로 근무하고 있다. 각종 캠페인과 강좌를 열어 호스피스 인식개선 활동에도 힘쓰고 있다.

서현애 간호사는 “강원대병원 호스피스 간호사로서 지내온 지난 13년과 앞으로의 역할에 대해 다시 생각해보게 됐다"며 "남은 인생도 호스피스∙완화의료의 발전과 말기환자 및 가족의 삶의 질 향상을 위해 노력하겠다”고 소감을 전했다.

