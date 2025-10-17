李대통령 지지율 54%…직전 조사 대비 1%포인트↓

이재명 대통령의 국정 지지율이 54%를 기록해 전주 대비 1%포인트 하락했다.

한국갤럽이 17일 발표한 여론조사(14∼16일, 전국 만 18세 이상 1001명 대상) 결과 이 대통령이 직무 수행을 ‘잘하고 있다’고 응답한 응답자는 54%로, 직전 조사인 9월 넷째 주(23∼25일) 조사보다 1%포인트 내렸다. ‘잘못하고 있다’는 응답은 전주보다 1%포인트 상승한 35%로 집계됐다. ‘의견 유보’는 10%였다.

이재명 대통령. 대통령실 제공

이 대통령의 국정 수행을 긍정 평가한 이유로는 ‘경제·민생’이 16%로 가장 많았고, ‘외교’(15%), ‘전반적으로 잘한다’(8%), ‘소통’과 ‘직무 능력 및 유능함’이 각각 7% 등이었다.

부정 평가 이유로는 외교가 18%로 가장 높았고, ‘친중 정책 및 중국인 무비자 입국’이 8%, ‘경제·민생’과 ‘독재·독단’이 각각 7%로 나타났다.

한국갤럽은 “추석 전에는 조희대 대법원장 사퇴 압박과 진실 공방, 내란 재판부 변경 등 여당 주도 사안 언급이, 이번에는 외교, 중국, 부동산 관련 지적이 늘었다”면서 “지난달 29일 시작된 중국인 무비자 입국, 연휴 기간 부각된 캄보디아 내 한국인 납치·구금 사태, 10·15 주택시장 안정화 대책 영향으로 보인다”고 평가했다. 다만 부동산 대책의 경우에는 조사 진행 후반부에 발표됐으므로 그 반향을 알기에는 시일이 더 필요하다고 덧붙였다.

정당 지지도는 더불어민주당이 39%, 국민의힘이 25%로 나타났다. 두 정당 모두 직전 조사 대비 1%포인트씩 상승했다. 조국혁신당과 개혁신당은 각 3%, 진보당은 1%로 집계됐다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 43.8%, 응답률은 12.1%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지