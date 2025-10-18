부산온라인학교 20일 개교…"학생 맞춤형 학습 지원"

부산지역 고등학생들은 앞으로 수강신청 인원이 적고 해당 과목 교사가 배치되지 않아 학교에서 개설이 어려웠던 과목을 온라인을 통해 수강할 수 있게 된다.

부산시교육청은 이달 20일 부산 북구 덕천동 부산 SW(소프트웨어)·AI(인공지능)교육거점센터에서 ‘부산온라인학교’ 개교식을 갖는다고 18일 밝혔다.

이달 20일 정식 개교하는 부산온라인학교 전경. 부산교육청 제공

부산온라인학교는 기존 학교에서 개설이 어려웠던 과목의 운영을 지원하기 위해 설립된 각종 공립학교다. 지난 3월 1일부터 온라인 강의를 개설해 부산지역 일반고등학교(자율형사립고, 특목고등학교 포함) 재학생을 대상으로 교육과정을 운영하고 있다.

부산교육청은 지난 7월 온라인 스튜디오와 온·오프라인 강의실, 수업지원실, 전산실 등 최신식 시설과 기자재를 구비하는 등 최고 수준의 온라인 교육환경을 구축했다.

올해 42개의 다양한 강좌가 개설돼 31개 고등학교에서 231명의 학생이 참여하고 있으며, 지난 5월부터 시작된 2026학년도 교육과정 수강신청은 현재 79개 강좌, 619명의 학생이 신청하는 등 부산온라인학교에 대한 높은 관심과 기대가 이어지고 있다.

온라인학교 개교로 학생들이 자신의 진로와 적성에 맞는 과목을 자유롭게 선택해 이수할 수 있는 학생 맞춤형 교육 실현과 함께 올해부터 본격 시행된 고교학점제의 안정적인 정착에 크게 기여할 것으로 기대된다.

김석준 교육감은 “부산온라인학교 개교로 지역 간 교육 격차에 따른 물리적 한계를 뛰어 넘어 학생들이 자신의 배움을 이어갈 수 있는 미래형 교육 환경이 본격적으로 마련될 것”이라며, “앞으로 학생 맞춤형 학습 지원과 지역 교육 격차 해소를 위해 적극적으로 노력하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지