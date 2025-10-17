외인·기관 매도에 숨고르는 코스피…조선·자동차는 상승

최근 강세를 이어가던 코스피가 미국 증시의 하락 등의 영향으로 하락 출발했다.

다만 한미 관세 협상에 대한 기대감이 반영되며 조선주와 자동차주 등은 상승세를 보이고 있다.

17일 오전 9시 30분 기준 코스피는 전 거래일보다 8.65포인트(0.23%) 하락한 3739.72에 거래되고 있다. 코스피는 이날 0.42% 하락한 3732.76에 하락 출발했다.

외국인과 기관은 장초반 매도세를 보이고 있다.

유가증권시장에서는 외국인이 771억원, 기관이 1555억원을 순매도 중이다. 개인은 나홀로 2187억원을 매수하고 있다.

업종별로는 조선(0.28%), 호텔·레저서비스(0.39%), 생명과학(1.83%), 교육(1.15%), 전자장비·사무용전자제품(0.34%) 등에서 상승세다.

한화오션(+1.92%), HD현대중공업(+0.39%)과 삼성중공업(+0.22%)의 상승이 두드러는데, 이는 한미 관세 불확실성 해소에 대한 기대감이 반영된 것으로 보인다. 16일(현지시간) 한국 정부 장관급 고위 관계자들은 미국을 찾아 한미 관세 및 무역협상 후속 논의를 진행하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 혼조세를 보였다.

삼성전자(-0.26%), 두산에너빌리티(-0.48%), 현대차(-0.52%), 삼성바이오로직스(-0.88%), 기아(-0.09%) 등은 하락한 반면 SK하이닉스(1.27%), LG에너지솔루션(0.71%) 등은 상승세다.

코스닥지수는 장초 전 거래일보다 2.70포인트(0.31%) 하락 출발했다가 9시50분 기준 1.73포인트(0.20%) 오른 867.14로 상승 전환했다. 개인이 홀로 585억원을 매수중이며, 외국인과 기관은 각각 179억원, 353억원을 순매도하고 있다.

시총 상위 종목에서는 알테오젠(1.97%), 에코프로비엠(4.34%), 에코프로(17.16%) 등이 올랐다. 반면 레인보우로보틱스(-1.02%), HLB(-1.01%), 삼천당제약(-1.22%) 등은 약세다.

한지영 키움증권 연구원은 "국내 증시는 미국의 인공지능(AI)주 강세에도 최근 3700을 돌파한데 따른 차익실현 욕구와 미국 지방은행 사태가 맞물리며 숨고르기 장세를 보일 것"이라며 "대미투자, 환율 협상 등과 관련해 국내 정부부처간 말이 엇갈리고 있는데 관련 뉴스를 챙기며 상황을 봐야할 것 같다"고 밝혔다.

한편 지난밤 뉴욕증시 주요 지수는 지역은행의 대출 문제가 불거진 데 따른 투자심리 악화로 약세를 보였다. 16일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전일 대비 301.07포인트(0.65%) 밀린 45,952.24에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 41.99포인트(0.63%) 떨어진 6,629.07에, 나스닥종합지수는 107.54포인트(0.47%) 내린 22,562.54에 각각 하락 마감했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지