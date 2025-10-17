“태산 옮길 거 같던 근육질 남편” 알고 보니 성기능 장애? 이혼하고 싶어

게티이미지뱅크

남편의 성기능 때문에 이혼을 원한다는 한 여성의 사연이 전해졌다.

사연을 접한 전문가는 “일방의 책임이 무겁다고 볼 수는 없을 거 같다”면서 “관계가 회복 불가능할 정도로 파탄 난 걸 증명하면 이혼할 수 있다”고 조언했다.

17일 YTN 라디오 '조인섭 변호사의 상담소'에 이 같은 사연을 제보한 A 씨는 지인의 소개로 지금 남편을 만났다.

남편 B 씨는 헬스클럽을 운영하고 있었는데, A 씨는 “두꺼운 겨울 옷으로도 감춰지지 않는 다부진 체격에 첫눈에 반했다”고 밝혔다.

다부진 채격과는 달리 남편은 연애할 때부터 성관계가 잘 안된다는 문제가 있었다.

그럴 때 마다 B 씨는남 ”술을 많이 마셔서 그렇다”, “호텔이 너무 낯설다” 등 변명했다.

A 씨는 비슷한 일이 반복됐지만 너무 관계를 요구하는 게 민망했다.

그는 남편이 결혼하면 괜찮아질 거라고 해서 그 말만 믿고 결혼했다.

하지만 결혼 후에도 달라진 건 없었다.

A 씨는 “남편은 겉보기엔 근육질의 몸인데 약을 먹지 않으면 관계를 할 수 없었고, 8년의 결혼생활 동안 부부관계는 손에 꼽을 정도였다”고 토로했다.

특히 “최근 5년간은 부부관계가 단 한 번뿐이었다”며 “다행히 아이가 생겨 지금은 어린이집에 다니고 있다. 아이를 키우는 건 큰 기쁨이지만 공허함이 이어졌다”고 털어놨다.

관계에 불만을 느낀 A 씨는 결국 남편에게 이혼을 요구했다. 이에 남편은 “다시 생각해달라”면서 5000만 원을 건넸지만 A 씨 결심은 확고하다.

A 씨는 “아직 제 육신은 젊고 건강하기 때문에 거절했다”며 “일단 아이를 데리고 집을 나와 친정 근처에 월셋집을 구했고, 남편을 상대로 이혼 소송을 청구했다. 남편은 여전히 이혼을 거부하고 있지만, 저는 서로를 위해서라도 하루빨리 이혼하는 게 좋다고 생각한다”고 전했다.

그러면서 “남편의 성기능 때문에 이혼하는 건데 위자료는 받을 수 있는지 궁금하다”고 조언을 구했다.

이 사연에 대해 안은경 법무법인 신세계로 변호사는 “남편과의 관계가 회복 불가능할 정도로 파탄 난 걸 증명하면 이혼할 수 있다”며 “별거가 중요한 정황이 되고, 별거 기간이 길어질수록 관계 회복 가능성이 없다는 점을 입증하는 데 유리하다”고 말했다.

그는 다만 “남편이 이혼을 원하지 않는다면 가사 조사나 부부 상담을 거쳐야 할 수도 있고, 이외에 재산조회나 감정 절차 등을 거치면 소송 기간이 최소 1년에서 길게는 2년까지 걸린다”고 했다.

안 변호사는 “남편과의 갈등 상황에서 A 씨도 적극적으로 극복하려는 노력을 한 것으로 보이지는 않는다”며 “따라서 어느 일방의 책임이 무겁다고 볼 수는 없을 것 같고, 쌍방 대등할 것으로 인정돼 위자료가 인용되기는 어려울 것”이라고 지적했다.

남편이 준 5000만 원으로 집을 구한 것에 대해서는 “이혼 청구가 인용되는 경우, 이 돈은 재산분할금의 일부를 미리 받은 것으로 취급돼 나중에 재산을 나눌 때 그 금액만큼 덜 받게 될 가능성이 높다”고 설명했다.

그러면서 “이혼 소송 중 '사전 처분'으로 임시 양육비를 받을 수 있다”며 “만약 주지 않더라도 법적인 강제 절차가 있으니 크게 걱정하지 말아라”라고 조언했다.

