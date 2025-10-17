구윤철 “3500억달러 조기선납 어려움 美 장관 알고 있으나 트럼프 설득 불확실”

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 16일(현지시간) 한·미 무역 협상의 막판 쟁점인 3500억 달러(약 500조원) 대미 투자 선불 요구와 관련해 한국 정부의 우려 사항을 미국 측에 전달해 스콧 베선트 재무장관 등 실무 장관들은 이를 인지하고 있으나 트럼프 대통령을 설득할 수 있을지에 불확실성이 있다고 전했다.

주요20개국(G20) 재무장관회의 및 국제통화기금(IMF) 연차총회 등을 위해 방미 중인 구 부총리는 이날 워싱턴의 IMF 본부에서 특파원단과 만나 “3500억 달러 ‘업 프론트’(up front•선불)를 빨리 하라는 것이 미국의 이야기로 알고 있다”고 말했다. 구 부총리는 “(카운터파트인 스콧 베선트 재무장관 등) 실무 장관은 (전액 선불 투자가 어렵다는 한국 정부 입장을) 이해하고 있는데, 얼마나 대통령을 설득해서 트럼프 대통령이 이를 수용하느냐 하는 부분은 진짜 불확실성이 있다”고 밝혔다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 16일(현지시간) 워싱턴의 국제통화기금(IMF) 본부에서 주요20개국(G20) 재무장관회의를 마치고 나오고 있다. 홍주형 특파원

구 부총리는 스콧 베선트 미 재무 장관과 전날 만나 대미 투자 선불 요구가 한국 외환시장 안정성을 해칠 수 있다는 우려를 전달했다. 구 부총리는 “외환 사정상 한국이 그렇게 하기 어렵다는 것을 베선트 장관에게 말했고 베선트 장관은 한국이 한꺼번에 선불로 내기 어렵다는 것을 알고 있다”며 “베선트 장관에게 하워드 러트닉 상무장관 등 행정부 내부에 (한국 입장을) 이야기해달라고 요청했고, 자기가 충분히 설명하겠다는 긍정적 답변을 받았다”고 말했다.

구 부총리는 “3500억 달러 투자를 어떻게 할지 그 스킴(scheme•계획)에 따라 외환 안정성을 점검해야 한다”며 “3500억불을 선불로 하게 되면 외환 안정성에 문제가 있다는 것이고, 그 스킴에 한국의 입장이 충분히 반영돼 외환 영향이 적어진다면 저희가 보완해야 할 사항은 적어지는 것”이라고 설명했다.

구 부총리는 3500억달러 중 직접 현금을 내놓는 지분 투자는 일부만 하고 나머지는 직접 현금 이동이 없는 보증(credit guarantees)으로 하되 나머지 일부를 대출(loans)로 채우려는 한국 정부의 입장은 계속되고 있다고 설명했다. 그는 3500억 달러 투자 시기를 최대 10년으로 분할하는 방안, 원화로 투자금을 조달하는 방안을 양국이 논의 중이라는 일부 보도에 대해선 “처음 듣는 이야기”라고 밝혔다. 그런 논의가 전혀 없느냐는 질문엔 “저는 들어본 적이 없다”고 말했다. 미국 정부가 한국 정부에 미국산 대두 수입을 늘릴 것을 요구했는지에 대해서는“협상 과정 중이라 확인하기 어렵다”고 언급했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지