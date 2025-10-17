“왜 자꾸 내리지?”…밤부터 전국에 또 비소식 [오늘날씨]

17일 금요일 밤부터 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다.

전국 대부분 지역에 비가 내린 지난 13일 서울 종로구 광화문 광장에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 뉴시스

기상청은 이날 제주도에 가끔 비가 내리는 곳이 있겠고, 오전까지 강원영동에, 오후부터 전국 대부분 지역에 비가 내리는 곳이 있겠다고 예보했다. 이 비는 이튿날 오전까지 대부분 지역에서 이어지겠다.

이 기간 예상 강수량은 △서해5도 10~50㎜ △서울, 인천, 경기 10~40㎜ △강원영동 20~60㎜ △강원영서 10~40㎜ △대전, 세종, 충남 10~50㎜ △충북 10~40㎜ △전북 10~50㎜ △광주, 전남 10~40㎜ △부산, 울산, 경남, 대구, 경북, 울릉도, 독도 10~40㎜ △제주도 10~40㎜다.

최근 잦은 비로 인해 강원영동과 경북동해안은 지반이 약해진 가운데, 당분간 이어지는 비로 인해 산사태와 토사유출 등 피해가 발생할 수 있으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야겠다.

아침 기온은 평년(최저 5~14도)보다 높겠고, 낮 기온은 평년(최고 19~23도)과 비슷하거나 조금 높겠다. 아침 최저기온은 12~20도, 낮 최고기온은 20~26도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 16도, 인천 16도, 수원 15도, 춘천 13도, 강릉 16도, 청주 16도, 대전 16도, 전주 15도, 광주 17도, 대구 17도, 부산 20도, 제주 23도다.

낮 최고기온은 서울 24도, 인천 24도, 수원 24도, 춘천 23도, 강릉 21도, 청주 25도, 대전 24도, 전주 26도, 광주 25도, 대구 24도, 부산 26도, 제주 27도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

