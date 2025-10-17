17일 밤부터 전국 대부분 가을비…수도권 최대 40㎜ 예상

금요일인 17일 밤부터 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다.

기상청은 제주도에 가끔 비가 내리는 곳이 있겠고, 오전까지 강원영동에, 밤부터 전국 대부분 지역에 비가 내리는 곳이 있겠다고 예보했다.

지난 14일 서울 종로구 세종대로 사거리에서 우산을 든 시민들이 이동하고 있다.

17일 예상 강수량은 △서울·인천·경기 10~40㎜ △서해5도 10~50㎜ △강원영동 20~60㎜ △강원영서 10~40㎜ △대전·세종·충남 10~50㎜ △충북 10~40㎜ △전북 10~50㎜ △광주·전남 10~40㎜ △부산·울산·경남, 대구·경북, (18일) 울릉도·독도 10~40㎜ △제주도 10~40㎜다.

이날 아침 최저기온은 12~20도, 낮 최고기온은 20~26도가 되겠다.

주요 도시 예상 최저 기온은 △서울 16도 △인천 16도 △춘천 13도 △강릉 16도 △대전 16도 △대구 17도 △전주 15도 △광주 17도 △부산 20도 △제주 23도다.

최고 기온은 △서울 24도 △인천 24도 △춘천 23도 △강릉 21도 △대전 24도 △대구 24도 △전주 26도 △광주 25도 △부산 26도 △제주 27도다.

이날 새벽부터 오전 사이 전국 내륙을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있어 교통안전에 유의해야 한다.

기상청은 서해남부해상과 남해상, 제주도해상, 동해남부해상에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다며 안전사고에 유의하기를 당부했다.

미세먼지 농도는 청정한 동풍 기류 유입으로 대기질이 청정해 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

<뉴스1>

