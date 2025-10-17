삼성 “PSU, 자사주 소각 회피용 아냐”

삼성전자가 도입하기로 한 ‘성과연동 주식보상(PSU)’ 제도에 대해 일각에서 자사주 소각 회피용이라는 주장이 제기된 데 대해 16일 임직원들에게 “사실이 아니다”라고 설명했다.



삼성전자는 이날 사내 공지를 통해 PSU 도입 발표 후 제기된 의혹에 대해 조목조목 반박했다. 삼성전자가 시행하기로 한 PSU 제도는 3년간 주가 상승 폭에 따라 모든 임직원에게 자사주를 지급하는 내용이 골자다. 이 기간 삼성전자 주가가 오를수록 임직원들이 받는 보상도 커진다.

사진=연합뉴스

PSU 제도 도입 발표 이후 일각에선 삼성전자가 자사주 소각 의무를 회피하기 위해 해당 제도를 도입했다는 주장이 나왔다. 현재 국회에서 논의되는 3차 상법 개정안은 자사주 소각을 의무화하되 임직원 보상 목적의 자사주에는 예외를 허용한다. 삼성전자가 이를 활용해 자사주 소각을 회피하려는 것이라는 주장이다.



삼성전자는 이에 대해 “사실무근”이라고 밝혔다. 삼성전자는 지난해 11월부터 올해 9월까지 매입한 10조원의 자사주 중 8조4000억원을 소각하고 1조6000억원은 임직원 보상으로 쓰겠다고 앞서 공시한 바 있다. 소각을 위해 매입한 자사주 중 3조원은 이미 소각을 마쳤고, 남은 5조4000억원도 일정에 맞춰 소각할 계획이라고 설명했다.



삼성전자는 “임직원 보상 목적으로 매입한 1조6000억원 규모의 자사주는 직원 자사주 지급(30주), 초과이익 성과급(OPI) 주식보상 등의 재원으로 활용 중이며 2027년까지 소진할 예정이므로 2028년 이후 지급될 PSU 자사주는 향후 추가로 매입해야 한다”고도 부연했다.



삼성전자가 PSU를 위한 추가 재원은 자사주 매입을 통해 메우겠다고 밝히면서 임직원 주식보상을 위해 신주를 발행할 것이란 주장도 사실이 아닌 것으로 나타났다. 삼성전자의 자사주 매입은 주가에 긍정적으로 작용할 가능성이 높다.



PSU 보상은 미국 실리콘밸리 기업들이 주로 사용하는 성과 보상 방식이라고 한다. 1년간 단기 성과를 기준으로 지급하던 OPI와는 별도로 지급되며 회사가 성장하면 직원도 같이 성장한다는 데 의미가 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지