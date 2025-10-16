與 거취 압박에… 김형석 독립기념관장 “소임 다할 것” [2025 국정감사]

국회 정무위원회의 16일 국가보훈부 대상 국정감사에 역사관 등으로 논란을 빚은 김형석 독립기념관장에 대한 여권의 사퇴 압박이 잇따랐다.



더불어민주당 의원들은 김 관장의 근무태만 의혹, 독립기념관 시설 사유화 논란, ‘광복은 연합국의 선물’ 발언 논란 등을 거론하며 윤석열정부에서 임명된 김 장관의 사퇴를 촉구했다. 김용만 의원은 “일제강점기 당시 우리 선대의 국적이 일본이라 하고, 광복이 연합국의 승리로 얻은 선물이라고 주장하니 독립기념관의 역사적 정체성이 훼손되고 있다”고 비판했다. 김 의원은 백범 김구 선생 증손자다. 김현정 의원은 김 관장이 독립기념관 시설을 학군장교(ROTC) 동기회 등에 내줬고 근무태만 사실도 확인됐다면서 보훈부에 조치를 촉구했다.

16일 세종시 정부세종청사에서 열린 국회 정무위원회 국정감사에서 여당 의원들로부터 사퇴 압박을 받은 김형석 독립기념관장이 긴장한 듯 손수건으로 얼굴을 닦고 있다. 세종=뉴시스

김 관장은 “국민들이 자부심과 긍지를 가지고 올바른 국가관을 정립할 수 있도록 노력하고 있다”며 “앞으로도 저를 비롯한 구성원 모두가 독립정신을 지키고 국민통합에 기여하는 기관의 책임과 소임을 다할 것”이라며 사퇴 의사가 없음을 분명히 했다. 김 관장은 올해 광복절 기념사에서 “광복을 세계사적 관점에서 보면 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물”이라고 말해 독립운동 폄하 논란을 초래했다.



권오을 보훈부 장관은 “독립기념관장이 법이나 정관에 위배되는 일을 했거나, 직무 수행에 현저한 지장이 있을 경우 보훈부 장관이 해임을 건의할 수 있도록 하는 방안을 추진 중”이라며 김 관장을 압박했다. 독립기념관 임원 추천과 관련해서는 “역사성과 전문성을 반영하고자 임원추천위원회 내 보훈 전문가 선임 비율을 높이고, 임원 후보자의 역사성과 전문성을 대국민 공개 검증할 방안을 마련하겠다”고 보고했다.



권 장관은 지난 8월엔 김 관장에게 “공적 기관의 신뢰를 계속 훼손하는 경우 관장 직무를 수행할 어떠한 명분도 상실하게 될 것”이라는 내용의 업무지시 서한을 보내기도 했다. 보훈부는 현재 김 관장을 둘러싼 각종 논란과 관련해 감사를 진행 중이다.

