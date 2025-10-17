‘경영권 리스크’ 던 SK… 최태원, 경영 행보 다시 박차 [뉴스 투데이]

SK그룹은 경영 안정성을 크게 흔들 수 있는 소송에서 대법원이 최태원 회장의 손을 들어준 16일 공식 입장을 내놓지 않았지만 한숨 돌린 모습이다. 2심 판결대로 재산 분할 규모가 확정되면 최 회장의 그룹 경영권이 위협받을 것이라는 전망이 나왔는데, 대법원이 파기환송하면서 안도하는 분위기가 감지된다.

서울 종로구 SK 사옥 모습. 연합뉴스

2심 판결은 SK㈜ 주식도 재산 분할 대상에 포함시켰는데, 당시 최 회장은 특수관계인을 포함해 지주회사인 SK㈜ 지분 25.57%로 SK텔레콤, SK이노베이션 등 주요 계열사를 지배했고 현재 최 회장 측 지분율은 30% 수준으로 알려져 있다. 재계에서 통상 안정적으로 경영권 방어가 가능하다고 보는 지분율은 35% 수준이다. 2심 판결이 확정될 경우 최 회장은 지분율이 더 줄거나 지분을 담보로 대출을 받아야 하는 상황에 몰려 경영권 방어에 큰 어려움이 예상됐다. 2심 판결 직후 주요 경영진 긴급회의가 소집된 이유다.

큰 짐을 덜게 된 최 회장은 경영 행보에 박차를 가할 것으로 보인다. 이날 미국 출국길에 오른 최 회장이나 노소영 아트센터 나비 관장은 대법원 판결 직후 별다른 입장을 내놓지 않았다.

