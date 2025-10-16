국가유산청 “김건희 ‘종묘 차담회’ 필요시 수사 의뢰” [2025 국정감사]

16일 국회에서 열린 문화체육관광위원회 국정감사에서 여당 의원들이 김건희씨의 ‘종묘 차담회’ 의혹을 거세게 질타하자 국가유산청 관계자 등이 연신 사과했다.



더불어민주당 임오경 의원은 김씨가 종묘를 사적으로 이용했다는 차담회 의혹과 관련해 장소 사용 요청 절차도 무시하고 직원들을 시켜 바닥 청소를 하게 했다고 주장했다. 차담회 당시 조선 왕실의 신주(죽은 사람의 위패)를 모신 영녕전 신실도 개방된 데에 임 의원이 후손에게 사과할 의향이 있느냐고 질의하자 이재필 국가유산청 궁능유적본부장은 “사과하겠다”고 말했다. 허민 국가유산청장 역시 영녕전 방문을 두고 사과를 표했다.

이재필 궁능유적본부장이 16일 서울 여의도 국회에서 열린 2025년도 국가유산청 등에 대한 문화체육관광위원회 국정감사에서 김건희 여사의 종묘 차담회 의혹과 관련한 더불어민주당 민형배 의원의 질의를 듣고 있다. 연합

김씨가 지난해 9월 유네스코 세계유산인 종묘에서 외부인들과 차담회를 연 사실이 알려지면서 국가유산 사적 유용 논란이 일었다. 종묘를 관리하고 사용 허가를 내주는 일은 궁능유적본부장 책임이다. 민주당 양문석 의원 역시 이 본부장에게 책임이 없는지 다그쳤고 이 본부장은 거듭 “송구하다”고 답변했다. 양 의원이 관계자 징계와 김씨 고소·고발 조치 등을 거세게 요구하자 허 청장은 “특검과 관계없이 필요하면 수사를 의뢰하겠다”며 “자체 감사를 진행 중이고 (필요하다면) 고소·고발을 하겠다”고 말했다.



조계원 의원은 “‘만사건통’ 김건희에 대한 은혜를 가장 많이 베푼 기관이 국가유산청인데, 유산청은 대통령실 핑계만 대고 있다”며 “종묘가 무슨 카페냐”고 비판했다.



같은 당 민형배 의원도 2015년 이래 대통령실 요청에 따라 종묘 출입기록 대상에서 제외된 인원은 김씨와 윤석열 전 대통령뿐이며, 폐쇄회로(CC)TV 촬영이 중단된 때는 지난해 김씨가 방문했을 때뿐임을 거론했다. 민 의원은 “비공개 차담회는 개인이 국가유산을 침탈하고 사유화한 현장”이라며 “더 큰 문제는 국가유산청이 김씨 은폐 시도에 적극적으로 가담했다는 점”이라고 말했다.



여당 의원들은 언성을 높이며 종묘 차담회 의혹을 비판한 반면, 국민의힘 의원들은 이런 공세에 별다른 반응을 보이지 않았다.

