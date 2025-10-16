‘문자 폭로’ 2R… 원안위·우주청 현안 또 뒷전 [2025 국정감사]

16일 열린 국회 과학기술정보방송통신위원회(과방위)의 국정감사는 이른바 ‘문자폭로’ 여파로 또다시 파행을 빚었다. 여야는 국감을 중지하고 비공개 전체회의를 열어 공방을 이어갔으며, 이로 인해 당초 예정됐던 원자력발전 정책과 우주항공청 관련 감사는 뒷전으로 밀렸다.



이날 국회 과방위에서 열린 원자력안전위원회와 우주항공청 등을 대상으로 한 국감은 개회 41분 만에 파행됐다. 지난 14일 시작된 더불어민주당 김우영·국민의힘 박정훈 의원 간의 문자폭로전이 다시 불붙으면서다. 당시 국감장에서 김 의원은 지난달 초 박 의원으로부터 받은 ‘이 찌질한 놈아’라는 내용의 문자메시지를 박 의원 휴대전화번호와 함께 공개했다. 이에 박 의원은 김 의원도 자신에게 욕설 문자를 보냈으며, 김 의원이 문자메시지를 공개한 것은 자신이 같은 날 김현지 대통령실 제1부속실장 관련 의혹을 제기했기 때문이라고 반발했다.

더불어민주당 김우영 의원(오른쪽)과 국민의힘 박정훈 의원이 16일 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술방송통신위원회의 원자력안전위원회 등에 대한 국정감사에서 욕설 문자 논란과 관련해 설전을 벌이고 있다. 이날 오전 과방위 국감은 두 의원의 설전으로 감사 중지됐고 오후 시작한 국감도 비공개로 이어졌다. 허정호 선임기자

박 의원은 먼저 신상발언을 통해 “동료 의원에게 욕설을 한 부분에 대해서는 국민 여러분께 깊이 진심으로 사과드린다”면서도 “다만 김 의원에게는 전혀 미안한 마음이 없다”고 말했다. 그러면서 “김 의원의 행동은 이해할 수 없고 제 휴대폰 번호까지 공개돼 개딸(민주당 강성 지지층)의 표적이 되면서 전화를 쓰기 어려운 상황”이라고 토로했다.



그러자 김 의원은 문자메시지 공개 과정에서 전화번호가 같이 노출된 것에 대해 “(문자 캡처본을) 확대하는 과정에서 번호가 비친 것”이라며 “박 의원은 사인이 아닌 공인으로, 공공연하게 명함을 파서 전화번호를 유권자들에게 알린다”고 말했다.



양측의 공방이 격화되자 최민희 과방위원장은 국감을 중지했다. 하지만 오후에 재개된 국감에서도 문자메시지를 둘러싼 충돌은 계속됐다. 국민의힘 의원들은 민주당 소속인 최 위원장의 의사진행이 일방적이라며 항의했고 이 과정에서 여야 간 고성이 오갔다. 여야 의원들은 “가만히 계세요” “손가락질하지 말라” 등을 외치며 맞대응했다.

‘감사 중지’ 국회 과학기술정보방송통신위원회가 16일 진행한 원자력안전위원회 등의 국정감사가 더불어민주당 김우영 의원과 국민의힘 박정훈 의원의 ‘문자메시지’ 공개에 따른 막말 논란으로 중지돼 있다. 뉴시스

여야 의원들의 대립으로 국감 진행이 어려워지자 최 위원장은 “장내 정리를 하겠다. 기자분들은 나가주시기 바란다”라며 국감을 중지한 뒤 전체회의로 전환 후 비공개로 진행했다. 오후 들어 국감이 재개된 지 19분 만이었다.



‘문자폭로’ 사태는 고발전으로도 번지고 있다. 민주당은 이날 오전 박 의원에 대한 징계안을 국회 의안과에 제출했다. 또 박 의원이 “김현지 부속실장이 김일성 추종세력인 경기동부연합과 연계돼 있다”고 주장한 것을 두고 허위사실 적시에 따른 명예훼손 혐의로 서울경찰청에 고발했다. 국민의힘은 전날 김 의원을 휴대전화번호 공개와 관련한 개인정보보호법 위반 및 폭행 혐의로 서울경찰청에 고발했다.

