노재헌 신임 주중대사 “우공이산 마음으로 韓·中 관계 발전 노력”

16일 부임한 노재헌(사진) 신임 주중 한국대사는 “11년 만의 시진핑 중국 국가주석 방한은 우리에게 굉장히 큰 기회로 다가올 것”이라며 “한·중 협력관계를 발전시키는 데 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.

노 대사는 이날 오후 주중 한국대사관에서 열린 취임식에서 “올해 들어 새 정부가 출범하고 한·중 관계 전환점에서 많은 모멘텀이 생기고 있다”며 “한·중 간 전략적 소통, 양국 국민이 체감하는 실질적 협력 증진, 재외국민과 기업들 보호, 양국 국민 우호 정서와 상호 이해 증진 등에 중점을 두겠다”고 강조했다.

노 대사는 취임에 앞서 이날 공항에 도착해서도 “한·중 수교 33주년을 맞아 우공이산의 마음으로 협력관계를 발전시키는 데 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다. 노태우 전 대통령의 장남으로 이재명정부 첫 주중대사로 임명된 노 대사의 첫 과업은 이달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 계기에 있을 한·중 정상회담이다. 이에 따라 에이펙 기간 방한하는 시 주석과 이재명 대통령의 정상회담 관련 일정을 조율하는 업무에 우선 집중할 것으로 보인다.

