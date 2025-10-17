[이코노 브리핑] 교보생명, 업계 첫 ‘은퇴설계 시뮬레이션’ 출시 외

교보생명, 업계 첫 ‘은퇴설계 시뮬레이션’ 출시

교보생명이 은퇴를 앞둔 40·50대를 위해 업계 최초로 마이데이터 기반 ‘은퇴설계 시뮬레이션 서비스’를 출시했다고 16일 밝혔다. 국민·퇴직·개인연금 3종을 일일이 확인해야 했던 번거로움을 해결하고 은퇴 후 매달 받게 될 예상 연금 수령액을 한곳에서 확인할 수 있다. 또한 고객이 직접 연금 개시 나이, 은퇴 후 생활비, 연금 수령 방법 등을 설정해 다양한 은퇴 시나리오를 시뮬레이션해볼 수 있다. 퇴직연금 전문 컨설턴트와 일대일 상담을 통한 맞춤형 은퇴 전략 수립도 가능하다.

KB금융그룹, 18일 ‘문화의 날’ 어린이 이벤트

KB금융그룹이 18일 문화의 날을 맞아 어린이 관람객을 위한 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다. KB금융은 이날 서울 도봉구 둘리뮤지엄(사진)에서 어린이 방문객 50명에게 인형과 색연필 등을 선물하고 KB금융 캐릭터 스타프렌즈와 기념사진을 찍는 자리를 마련했다. 21일에는 서울 서대문자연사박물관에서도 이벤트를 진행한다. KB금융은 지난 9월부터 전국 공립박물관·미술관 45곳 무료 관람권을 제공하고 있다.

금감원 ‘1300억 손실’ 신한證에 기관경고

금융감독원이 작년 1300억원대 금융사고를 낸 신한투자증권에 대해 ‘기관경고’ 수위의 중징계를 통보했다고 16일 확인됐다. 이는 지난해 8∼10월 유동성공급자(LP) 직원들이 주가 폭락으로 손실을 보자 이를 은폐하려 허위 거래를 등록한 사건이다. 기관경고는 금융사 제재 중 중징계에 속하지만, 발행어음 인가를 앞두고 있는 신한투자증권 입장에서는 결격사유에 해당하는 ‘일부 영업정지’ 이상의 제재를 피해 리스크를 털어냈다는 평가가 나온다.

