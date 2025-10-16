매년 상 받는 강원도 온라인소통팀… 2025년도 ‘대한민국 SNS 대상’ 종합대상 수상

강원도가 ‘2025 대한민국 사회관계망서비스(SNS) 대상’에서 공공부문 종합대상인 과학기술정보통신부 장관상을 수상했다.

강원도는 올해 전체 SNS 운영 성과를 종합적으로 평가하는 부문에서 최고 영예인 종합대상을 수상, 모든 채널에서 균형 잡힌 소통 역량을 입증했다고 16일 밝혔다.

허우진 도 대변인실 온라인소통팀장(왼쪽 세번째)와 박주연 주무관(왼쪽 두번째) 등이 ‘2025 대한민국 SNS 대상’ 수상 기념촬영을 하고 있다. 강원도 제공

이번 수상으로 도는 2022년 ‘올해의 SNS’ 유튜브 대상, 2023년 인스타그램 최우수상, 2024년 유튜브 대상에 이어 4년 연속 수상이라는 값진 성과를 거뒀다.

대한민국 SNS 대상은 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주관하고 과학기술정보통신부가 후원하는 국내 최고 권위의 상이다. SNS 활용 현황과 소통 역량을 종합적으로 평가, 우수 공공기관과 기업을 선정·시상한다. 올해는 정부 부처, 광역·기초지자체 등 12개 부문 118개 기관이 치열하게 경쟁했다.

허우진 도 대변인실 팀장이 이끄는 온라인소통팀은 ‘강원잇다’를 통해 다른 공공기관과 차별화된 유기적 온라인 협업 홍보모델을 구축하고 다양한 주제의 콘텐츠와 캠페인으로 활발히 소통한 점이 높이 평가받았다.

특히 ‘인피드플로잉’ 공동작업, 실시간 스토리 기능 등 플랫폼별 특성을 살린 맞춤형 운영 전략으로 도내 18개 시군과 협업해 제작한 콘텐츠를 효과적으로 확산시킨 것이 주요 수상 요인으로 꼽혔다.

강원도는 지난해부터 강원잇다 체계를 본격적으로 구축해 지역별 특색 있는 콘텐츠를 발굴하고 시군 간 채널 공유를 활성화해 누구나 다양한 경로로 강원의 소식을 쉽게 접할 수 있는 온라인 홍보 생태계를 조성하고 있다.

김진태 강원도지사는 “이번 수상은 시군과의 협업과 소통으로 이뤄낸 ‘원팀 강원’의 결실”이라며 “앞으로도 강원의 변화와 도약을 도민이 느낄 수 있도록 온라인 소통을 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편 강원도는 인공지능(AI)을 활용한 홍보 콘텐츠를 확대해 ‘미래산업 글로벌도시 강원’, ‘가까운 강원’ 등 브랜드 이미지를 강화하고 시군 및 유관기관, 소셜 크리에이터 등과 협력해 지속 가능한 디지털 홍보 생태계를 이어갈 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지