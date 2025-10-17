대구에 ‘미래 바꿀 혁신기술’ 총집합

미래를 바꿀 혁신 기술을 한눈에 확인할 수 있는 ‘2025 미래혁신기술 박람회(FIX 2025)’가 22∼25일 대구 엑스코(EXCO)에서 열린다. FIX 2025는 인공지능 전환(AX)을 비롯해 미래 모빌리티, 로봇, 인공지능(AI)·빅데이터·블록체인(ABB) 분야의 최첨단 신기술과 산업 동향을 소개하는 통합플랫폼 행사다.



16일 대구시에 따르면 ‘이미 시작된 미래, 올 온 에이아이(All on AI)’를 주제로 열리는 이번 박람회에는 국내외 585개 기업이 2000부스 규모로 참가한다. 모빌리티 전시는 HL로보틱스의 자율주차로봇 ‘파키’ 실물을 시연하고 국제전자제품박람회(CES 2025)에서 주목받은 샤오펑의 도심항공교통(UAM) ‘X2’ 기체를 국내 최초로 공개한다.



로봇 분야에서는 국내 최초로 조선과 건설 현장에 투입 예정인 ‘에이 로봇’이 2족 보행 휴머노이드인 ‘앨리스’를 선보인다. 유니트리는 국내 최초로 헤드기어와 권투장갑을 끼고 마치 사람처럼 펀치와 발동작을 주고받는 ‘휴머노이드 복싱’(사진)을 시연한다.이번 FIX 2025에서는 전시 외에 16개국, 87명의 전문가가 미래산업 인사이트를 공유하는 콘퍼런스, 수출상담회, 취업박람회 등도 진행된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지