李대통령 “캄보디아 구인 광고, 긴급 삭제방안 강구”

이재명 대통령이 캄보디아 범죄에 한국인을 유인하는 구인 광고의 긴급 삭제 방안 등을 강구하라고 지시했다.

이재명 대통령. 연합뉴스

대통령실 위성락 국가안보실장은 16일 오후 대통령실에서 기자간담회를 갖고 “오늘 아침에도 대통령은 여전히 캄보디아로 우리 국민을 유인하는 구인 광고가 계속 게시되고 있는 데에 대해 방송통신심의위원회 긴급 심의 제도 등을 활용해서 삭제 등의 조치 방안을 신속하게 강구할 것을 지시했다”고 밝혔다.

위 실장은 특히 “대통령을 포함한 우리 정부가 해외에서 우리 국민 안전과 생명에 대해 무관심했다는 주장은 사실과 거리가 있다”며 “7월말부터 10월초까지 최소한 4회 이상 관련 보고와 지시가 있었다”고 설명했다.

이어 “지난주 후반에 캄보디아 취업 사기 및 감금 피해가 큰 요소로 다뤄지기 오래전부터 이미 대통령은 캄보디아 내 국민 보호 대책을 마련하라고 지시하는 등 여러 차례 이 사건에 대해 각별한 관심을 기울인 바 있다”고 거듭 강조했다.

이 대통령은 캄보디아에 인력 증원, 여행경보 상향, 치안 기관 공조 강화, 취업 포털 사이트 조치, 스캠 디앱 설치 등을 보고 받은 뒤 지침을 내렸다는 설명이다. 위 실장은 “이에 정부도 이 문제에 경각심을 갖고 다양한 노력을 진행하고 있다”고 설명했다.

이 대통령은 특히 오는 26~28일 말레이시아 수도 쿠알라룸푸르에서 열리는 아세안 정상회의에서 국제 공조를 추진하는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌다.

위 실장은 “거기에서 논의하게 될 여러 사안 중에 이 문제들도 검토하고 있다”며 “연루된 나라도 많고 다자의 자리에서 논의하는 게 효과가 있다고 본다”고 말했다. 또 “베트남, 태국, 동남아뿐만 아니라 전 세계 190개 재외공관을 대상으로 해외 체류 국민에게 피해가 갈 수 있는 유사 사례 발생 가능성이 있는지 전수조사하고 해당국과 공조를 할 예정”이라고 설명했다.

