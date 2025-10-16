‘SNS 경영’ 돋보인 경기관광공사…공사부문 최우수상

경기관광공사가 사회관계망서비스(SNS)를 활용한 소통에서 공공기관 공사부문 최우수상을 받았다.

16일 경기관광공사에 따르면 공사는 이날 서울 소공동 프레스센터에서 열린 ‘2025 대한민국 SNS 대상’에서 이처럼 수상했다.

김영식 경기관광공사 팀장(오른쪽)이 수상 직후 김민섭 한국소설콘텐츠진흥협회 부회장과 기념촬영을 하고 있다. 경기관광공사 제공

대한민국 SNS 대상은 공공기관과 기업의 SNS 소통 역량을 종합 평가해 국민과 활발히 소통하는 기관을 선정·시상하는 상이다. 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하고 과학기술정보통신부와 한국정보화진흥원이 후원한다.

경기관광공사는 이번 평가에서 SNS를 통한 시민·국민과의 소통, 정책 참여 유도 등에서 좋은 점수를 받았다.

현재 공사는 유튜브, 인스타그램을 활용해 도내 관광자원을 다양한 포맷의 시리즈로 제작해 시청자들에게 제공 중이다. 해당 콘텐츠에는 재밌고 유익한 여행 정보들이 담겨있다.

올해에는 외국인 전용 영어 콘텐츠와 반려견 관광지 소개 등 새로운 유튜브 시리즈를 선보였다. 인공지능(AI) 캐릭터를 활용한 쇼츠 등으로 다양한 계층의 시청자도 만나고 있다.

인스타그램에선 경기관광 GPT를 활용한 ‘GPT 추천 여행코스’와 월별 타깃·테마·시기에 따른 ‘경기도 갈지도’ 등의 콘텐츠를 운용하고 있다.

경기관광공사 관계자는 “이번 수상은 다양성과 개인화가 극대화 되는 여행 흐름에 맞춰 타깃 맞춤형 채널을 운영한 결과”라며 “경기도의 차별화 된 매력을 홍보하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

