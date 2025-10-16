오비맥주, ‘카스올제로’ 등 무알코올 맥주 공식 온라인몰 개설

오비맥주는 무알코올(Non-alcoholic) 맥주를 판매하는 공식몰을 열고 온라인 시장 확대에 나섰다고 16일 밝혔다.

오비맥주는 카스를 비롯해 자사 논알코올 제품을 한데 모은 ‘오비맥주 공식 스마트스토어(이하 오비맥주 공식몰)’를 15일 개설했다. 이번 공식몰 오픈을 기념해 카스는 대규모 제품 체험 이벤트와 다양한 온라인 프로모션을 전개하고 브랜드 경험을 강화할 계획이다.

카스는 신제품 ‘카스 올제로’의 체험 기회를 확대하기 위해 ‘카스 올제로 체험팩(330ml·4캔입)’을 받아볼 수 있는 무료 체험 이벤트를 10월 20일부터 연말까지 운영한다. 배송비만 부담하면 누구나 체험팩을 받아볼 수 있다.

오비맥주는 ‘글로벌 건전음주의 날’을 기념하여 인기 캠핑용품 브랜드 밤켈과 함께하는 특별 프로모션도 기획했다. 10월 20일부터 31일까지 오비맥주 공식몰에서 오비맥주 논알코올 제품을 구매한 고객 중 추첨을 통해 ‘카스X 밤켈’ 캠핑용 하드쿨러를 증정한다.

이와 함께 이달 29일부터 11월 11일까지 열리는 네이버의 연중 최대 쇼핑 행사 ‘넾다세일’ 기간에도 특별 프로모션을 펼친다. 카스는 해당 기간 동안 논알코올 무료 체험 이벤트와 함께 파격적인 할인 혜택을 제공하고, ‘카스 0.0’ 한정판 패키지를 공개할 예정이다.

카스 브랜드 관계자는 “이번 네이버스토어 공식몰 오픈을 통해 더 많은 소비자들이 언제 어디서나 카스의 논알코올 제품을 쉽고 편하게 즐길 수 있게 됐다”며, “앞으로도 다양한 온라인 이벤트와 혜택을 통해 더 많은 소비자들이 카스 논알코올 제품만의 매력을 경험할 수 있는 기회를 마련하겠다”고 전했다.

