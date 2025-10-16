한국P&G, 시각장애인 생활안전 위한 ‘점자 태그·생활용품’ 기부

한국P&G는 지난 15일 ‘흰 지팡이 날’을 맞아 한국소비자원과 함께 시각장애인의 안전한 생활을 돕기 위한 점자 태그와 스티커를 제작하고 자사 생활용품을 한국시각장애인연합회에 기부했다고 16일 밝혔다.

한국P&G 제공

이번 기부는 시각장애인이 생활용품 용기를 구분하는 데 겪는 불편을 해소하기 위해 한국소비자원과 생활가정용품 사업자정례협의체가 공동 추진하는 협업 사업의 일환으로 진행됐다. 한국P&G는 2022년 정례협의체 구성 초기부터 참여해 4년째 기부를 이어오고 있다.

올해 한국P&G는 작년에 이어 다우니 섬유유연제와 헤드앤숄더 샴푸 등 약 2200만원 상당의 자사 제품을 전달했다.

생활가정용품 사업자정례협의체의 기부금으로 제작된 점자 태그는 세탁세제, 섬유유연제, 샴푸 등 자주 사용하는 생활용품에 걸어서 사용 가능한 다회용 실리콘 제품으로 편리성을 높였으며, 점자 스티커는 화장품과 같은 소형 제품에 부착해 사용할 수 있도록 했다.

한국소비자원과 사업자정례협의체는 이번 사업을 통해 다회용 점자 태그 1만40세트와 점자 및 저시력자용 스티커 1만장, 총 1억7000만원 상당의 시각장애인 친화 제품을 함께 지원한다.

해당 물품은 한국시각장애인연합회 17개 지부를 통해 전국 시각장애인 가구에 전달될 예정이다.

특히 올해는 지원 범위를 확대해 시각장애인의 정보 접근성을 높이기 위해 ‘안전정보 오디오북’ 제작 사업을 새롭게 추진한다.

향후 이미지 기반의 다양한 생활 안전 콘텐츠를 오디오북 형태로 전환해 시각장애인이 음성으로 안전정보를 쉽게 접할 수 있도록 할 예정이다.

이지영 한국피앤지 대표는 “한국P&G는 고객의 안전하고 편리한 일상을 핵심 가치로 삼고 안전 취약계층을 위한 사회공헌 활동을 이어가고 있다”며 “이번 기부가 시각장애인의 생활 안전에 실질적인 도움이 되기를 바라며, 앞으로도 취약계층 지원과 포용 문화 확산에 앞장서겠다”고 밝혔다.

