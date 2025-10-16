부산 도심에서 ‘현수막’이 사라진다

앞으로 부산에서 기존 도로를 따라 도심 곳곳을 뒤덮었던 정당·상업용·행사용 현수막을 찾아보기 어려울 전망이다.

부산시는 도시의 품격을 높이기 위해 ‘현수막 없는 청정거리’를 부산 16개 구·군으로 확대 지정했다고 16일 밝혔다.

부산시가 현수막 없는 청정거리로 지정한 수영구 광안리해수욕장(위) 주변과 동구 부산역 앞 중앙대로(아래) 구간 위치도. 부산시 제공

‘현수막 없는 청정거리’는 시민과 관광객들이 많이 찾는 주요 해수욕장과 교차로를 중심으로 운영된다. 이번 확대 지정을 통해 △광안리 해변로(수영구) △해운대·송정해수욕장(해운대) △내성교차로(동래구) △연산교차로(연제구) △부산역 앞 중앙대로(동구) 일원 등 16개 구·군 주요 구간이 새롭게 포함됐다.

지정 구간에서는 공공기관 현수막을 포함한 모든 게시물이 무관용 원칙에 따라 즉시 철거된다. 관할 구·군은 청정거리 지정 구간을 중심으로 정기 순찰과 상시 점검을 병행하며, 훼손되거나 무단 게시된 현수막은 즉시 철거하는 등 상시 정비 체계를 유지한다.

시는 이를 지원하기 위해 ‘불법광고물 기동정비반’을 상시 운영하며, 주요 도심과 관광지 일대 현장 점검을 병행하고 있다. 구·군별 광고물 정비반과 연계해 청정거리 지정 구간을 중심으로 집중 단속이 이뤄지도록 관리 체계를 강화하고, 시민이 체감할 수 있는 깨끗한 거리 환경을 조성한다.

또 각 정당과의 사전 협조를 통해 청정거리 지정 구간의 운영 취지를 공유하고, 정치홍보 현수막이 시민 통행과 도시미관에 영향을 주지 않도록 자율적인 협조를 요청할 예정이다. 정당이 지역 주민과의 소통을 이어가면서도 청정거리의 공공성과 질서가 유지될 수 있도록 지속적인 대화와 협력을 이어갈 방침이다.

시는 또 청정거리 운영 실적이 우수한 구·군에 대해 인센티브를 제공할 계획이다. 정비율과 주민 만족도, 민원 감소율 등을 평가해 전자 현수막 게시대 설치와 시정홍보사업 우선 선정, 업무평가 가점 부여 등의 혜택을 부여할 예정이다. 이를 통해 구·군의 자율적 참여를 유도하고, 청정거리 운영이 일회성 정비를 넘어 지속 가능한 관리 체계로 정착될 것으로 기대하고 있다.

박형준 시장은 “이번 확대 지정은 ‘현수막 없는 청정거리’가 부산 도심 전역으로 확산되는 첫 단계이자, 생활권 중심의 광고 문화 개선을 위한 전환점”이라며 “구·군의 적극적인 참여와 시민들의 동참을 통해 지역마다 특색 있는 청정거리가 정착될 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지