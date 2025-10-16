금융위원장-생보사 대표 첫 상견례에 불참한 삼성생명

이억원 금융위원장이 취임 후 처음으로 보험사 최고경영자과 만나 보험업권 규제 합리화 추진과 생산적 금융 동참을 당부했다. 특히 보험업계를 대표하는 20여개 보험사 대표들이 만난 자리에 삼성생명이 불참하며 뒷말이 나왔다.

16일 서울 종로구 손해보험협회에서 열린 '금융위원장-보험회사 CEO 간담회'에서 이억원 금융위원장이 참석자들과 악수하고 있다. 연합

이억원 금융위원장은 16일 오전 서울 종로구 손해보험협회에서 생명보험협회, 손해보험협회 및 20개 보험사 대표들과 취임 후 첫 간담회를 갖고 “보험산업은 장기자산운용을 부수적 업무가 아닌 건전성에 기반한 신뢰금융과 생산적 금융간 선순환 구조의 핵심으로 삼아야 한다”며 규제 합리화에 나서겠다는 뜻을 밝혔다.

금융위는 새 국제회계기준(IFRS17)과 지급여력(K-ICS·킥스) 등 신제도 안착을 위해 지난해부터 추진 중인 개선과제들을 보완해 마무리하고, 보험산업의 자본을 생산적 금융과 사회적 수요에 대응할 수 있도록 자산·부채 종합관리(ALM)와 자산운용 수익률 제고 등 정책지원을 병행한다는 계획이다.

이날 이 위원장의 발언보다 눈길을 끈 것은 삼성생명의 불참이었다. 삼성생명 측은 “예정된 해외법인 출장일정으로 인해 참석하지 못했다”는 입장이다. 하지만 보험업계 1위(상반기 순이익·총자산 기준)인 삼성생명이 금융위원장의 취임 첫 간담회에 불출석한 것을 두고 업계에선 “최근 불거진 삼성화재 회계처리 논란이 영향을 미친게 아니냐”는 뒷말이 나온다.

지난 1일 이찬진 금감원장과 가상자산 사업자 간 간담회에선 가상자산 대여서비스를 두고 불편한 관계를 이어온 빗썸이 불참했고, 지난달 16일 열린 이 원장과 여신금융업계 간담회에서도 해킹사태로 금융당국의 눈밖에 난 롯데카드가 불참했다. 금융당국 관계자는 “금융당국과 업권별 간담회에 모든 관계사가 참석하는 것은 아니다”면서도 “논란이 되고 있는 금융사들의 경우 금융당국이 제시하는 가이드라인과 다른 길을 가고 있는 것은 분명하다”고 말했다.

