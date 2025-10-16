서울클래식카쇼, 10월 24일 코엑스서 개최…행사기간 ‘무료’ 관람

사진=한국클래식카협회 제공

대한민국 자동차 문화가 클래식카를 재조명하며 새로운 지평을 연다.

한국클래식카협회와 코엑스가 공동 주최하고 오토카코리아가 주관하는 ‘2025 서울클래식카쇼’가 10월 24일부터 26일까지 코엑스 야외 잔디광장에서 개최된다.

이번 행사는 “역사 속의 자동차, 서울을 만나다”를 주제로, 시대별 명차와 희귀 모델을 통해 자동차의 역사와 문화를 되짚는 국내 첫 대규모 클래식카 전시다.

이번 행사에는 세계 자동차사의 전설적 모델들이 서울 도심에 모인다.

1937년식 캐딜락 V12 시리즈 85 타운 카브리올레는 미국 럭셔리 자동차의 황금기를 대표하며, 1957년식 메르세데스-벤츠 300SL 로드스터는 걸윙 쿠페의 후속으로, 클래식 스포츠카 시장에서 여전히 상징적인 존재다.

BMW의 고성능 이미지를 확립한 1972년식 BMW 3.0 CSL은 유럽 투어링카 챔피언십 6회 우승으로 ‘배트모빌’이라 불리는 모델이고, 1963년식 쉐보레 콜벳 스팅레이는 미국 스포츠카의 아이콘으로 유일하게 적용된 ‘스플릿 윈도’ 리어 글래스가 특징이다.

또 1929년식 알파 로메오 6C 1750SS는 자가토 보디와 슈퍼차저 엔진으로 이탈리아 스포츠카의 정수를 보여주며, 1967년형 시트로엥 DS 20은 ‘여신’이라는 이름처럼 유려한 디자인과 혁신적 서스펜션으로 프랑스의 자부심을 상징한다.

추억의 국산 클래식 모델들도 함께한다. 현대 포니 왜건은 국산차 최초 고유모델 포니의 실용성을 확장한 파생형으로, 한국 자동차 수출 신화를 상징한다.

기아 브리사 S-1000은 1970년대 소형차 시대를 연 주역이자 영화 <택시운전사>에 등장해 대중의 기억에 남아 있고, 새한 제미니는 월드카 프로젝트의 산물로 희소성과 역사적 의미를 동시에 지닌다.

쌍용 칼리스타는 국내 최초 2인승 로드스터로 단 78대만 제작된 귀중한 모델이다.

이번 전시에서는 과거의 명차를 보여주는 것에서 나아가, 미래 지향적 시도도 함께 소개된다.

송미영 한국클래식카협회 기획이사는 “이번 행사는 단순한 클래식카 전시를 넘어, 시대별 자동차가 구현해온 기술과 디자인, 그리고 그에 담긴 역사적 가치를 조명한다”며 “사람과 산업 등 당대의 이야기를 품고 있는 클래식카는 기술과 감성의 진화를 고스란히 담아낸 예술적 유산이라 할 수 있다. 이번 전시가 미래 세대에게 자동차 문화에 대한 열린 시각과 관심을 이끌어내는 마중물이 되기를 기대한다”라고 전했다.

코엑스 야외 잔디광장에서 열리는 이번 전시의 개막식은 10월 24일(금) 오후 2시에 열리며, 전시 관람은 행사 기간 동안 매일 오전 10시부터 오후 5시까지 무료로 가능하다.

