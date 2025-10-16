李 대통령 국정수행 ‘잘한다’ 56% [NBS]

이재명 대통령의 국정수행에 대해 ‘잘한다’는 긍정 평가는 56%, ‘잘못한다’는 부정 평가는 35%라는 여론조사 결과가 16일 발표됐다.

이재명 대통령이 16일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 제2차 핵심규제 합리화 전략회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 13일부터 15일까지 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 진행한 전국지표조사(NBS)에서 이 같은 결과가 나왔다. '모름·무응답'은 9%였다. 직전 조사(10월1주차)와 비교해 긍정 평가는 1%포인트(p) 내렸고, 부정 평가는 1%p 올랐다.

긍정 평가는 40대(73%), 50대(65%), 광주·전라(82%), 인천·경기(61%), 더불어민주당 지지층(93%), 진보층(86%), 중도층(58%) 등에서 상대적으로 높게 나타났다.

18~29세(35%), 70세 이상(49%), 대구·경북(39%), 국민의힘 지지층(14%), 개혁신당 지지층(25%), 보수층(31%)에선 긍정 평가가 절반에 못 미쳤다.

이번 조사는 국내 통신 3사가 제공하는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사 방식으로 진행됐다. 응답률은 15.8%이며 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

