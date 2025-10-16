3000년 농경 역사·옛 나루터 재현…여주오곡나루축제 31일 개막 [오상도의 경기유랑]

경기 여주시는 올해 ‘여주 관광 원년의 해’를 선포했습니다. 남한강 출렁다리 개통식, 여주도자기축제까지 성공적으로 마치면서 궤도에 오른 상태입니다. 특히 도자기축제에는 116만명을 웃도는 방문객이 몰리면서 안팎으로 주목받았습니다.

이런 여주시가 역사와 문화를 알리는 ‘2025 여주오곡나루축제’를 31일부터 다음 달 2일까지 사흘간 신륵사 관광지 일원에서 개최합니다.

정월대보름 풍년을 기원하는 ‘흔암리 쌍용거 줄다리기’. 여주시 제공

이 행사는 이미 도내 대표 관광·문화축제에 이름을 올렸습니다. 올해 축제에서도 맑은 물과 비옥한 땅을 지닌 여주가 조선시대 임금에게 다양한 농특산물을 진상하던 옛 나루터의 활동을 재현합니다. 여주의 나루터는 과거 ‘조선 4대 나루’로 불렸습니다.

올해 축제는 ‘무대, 개막 의전, 초대 가수’가 없는 3무(無) 축제의 정체성을 지키면서도 여주의 전통과 풍요를 알리는 데 초점을 맞춥니다. 시민이 주인공이 되는 축제 문화 정착을 위해서죠.

특히 한국관광공사의 ‘디지털 기술 활용 문화관광축제 개선 사업’에 선정되면서 지도·주차·안전·결제 등에서 스마트 축제 운영 방식을 도입합니다.

개막일에는 정월대보름 풍년을 기원하는 ‘흔암리 쌍용거 줄다리기’와 여주 농산물을 진상하던 역사를 현대적으로 재해석한 ‘진상 퍼레이드’가 행사의 시작을 알립니다.

축제장에서 열린 전통놀이 공연. 여주시 제공

축제장은 옛 장터의 정취를 살린 ‘나루마당’, 오곡백과의 풍요를 체감하는 ‘오곡마당’, 먹거리·놀이가 어우러진 ‘잔치마당’으로 나뉘어 다채로운 볼거리·즐길거리를 제공합니다. 가족들이 주전부리를 즐기고, 강변 주막에서 술을 마실 수 있죠.

15개 대형 가마솥으로 짓는 ‘여주쌀 가마솥 비빔밥’과 초대형 군고구마통 10개에서 장작으로 굽는 ‘군고구마 기네스’도 마련됩니다. 3000년 농경 역사를 지닌 여주의 쌀과 고구마를 한 자리에서 맛볼 기회입니다.

축제 기간 강변을 수놓은 등불들. 여주시 제공

남한강 출렁다리에서 소원을 비는 ‘소원지길’은 연장 515m 다리 위에 한지로 만들어집니다. 방문객들이 소원을 적은 한지를 새끼줄에 꽂아 행복을 기원하고 추억도 남기는 형식입니다. 축제 기간 풍등에 소원을 적어 날리는 행사도 곁들여집니다.

남한강변을 수놓은 ‘여주오곡나루 낙화놀이’. 여주시 제공

조선시대 전통 불꽃놀이를 재현한 ‘낙화놀이’ 역시 관광객의 발길을 모으는데 일조할 것으로 보입니다. 농산물 직거래 장터인 ‘오곡장터’가 운영돼 지역 생산자와 소비자의 상생도 도모합니다.

여주시는 축제 기간 옛 나루터의 정취를 알리기 위해 강변에 미디어아트를 설치하고 강물에는 황포돛배를 띄울 계획입니다. 아울러 원활한 교통을 유지하기 위해 축제 기간 축제장과 도심 상권을 잇는 관광 순환버스와 셔틀버스를 운용할 예정이죠.

시민들이 축제를 알리기 위해 전통 악기를 연주하며 거리를 돌고 있다. 여주시 제공

시는 이번 축제 방문객을 40만명 안팎으로 예상합니다. 행사를 준비한 이충우 시장은 “올해 축제는 전통과 현대가 어우러진 프로그램으로 남한강의 매력을 극대화했다”며 “가을 정취 속에서 여주의 맛과 멋을 즐겨달라”고 말했습니다.

