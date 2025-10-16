“형님 먼저, 아우 먼저”…농심, ‘농심라면큰사발면’ 출시

농심은 용기면 ‘농심라면큰사발면’을 오는 27일 출시한다고 16일 밝혔다. 농심라면큰사발면은 농심이 창립 60주년을 기념해 지난 1월 선보인 ‘농심라면’을 보다 간편하게 즐길 수 있도록 용기면으로 구현한 제품이다.

농심 ‘농심라면큰사발면’. 농심 제공

국내산 소고기와 쌀을 사용해 품질을 높인 농심라면은 출시 직후 쫄깃한 면발과 깊고 얼큰한 소고기 국물 맛으로 큰 인기를 얻었다.

농심라면큰사발면은 봉지면의 장점을 그대로 계승해, 용기면을 선호하는 젊은 세대를 타깃으로 선보인 제품이다. 전자레인지 조리를 통해 더욱 높은 품질로 즐길 수 있고, 1975년 출시 당시 큰 사랑을 받았던 ‘형님 먼저, 아우 먼저’ 패키지 일러스트를 기존 볏단 대신 라면 상자를 주고받는 모습 등으로 재해석해 재미를 더했다.

농심은 농심라면큰사발면 일러스트 총 3종을 모아 사회관계망서비스(SNS)에 인증하면 추첨을 통해 한우 세트를 제공하는 이벤트도 진행할 계획이다.

농심 관계자는 “농심라면큰사발면은 한우와 우리 쌀로 맛을 낸 얼큰하고 깊은 농심라면의 풍미를 용기면으로 간편하게 즐길 수 있는 제품”이라며 “앞으로도 60년 농심의 기술력과 브랜드 자산을 결합한 제품을 선보이며 소비자와 정서적 소통을 이어가겠다”고 말했다.

