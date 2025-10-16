“새, 배설하기 좋은 차 골라 선택한다”…설마 내차도?

사진=불스원 제공

새들도 ‘배설하기 좋은 자동차 색상과 브랜드’를 골라 선택하는 경향이 있다는 조사 결과가 나왔다.

마치 새가 화장실을 고른다는 우스갯소리로 들릴 수 있지만, 과학적으로 근거가 있는 얘기로, 원인은 사람과 다른 ‘색각 능력’ 때문이다.

색각 능력은 눈이 빛의 파장을 구별해 색을 인지하고 식별하는 능력을 말한다.

앞선 14일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면 미국의 차고·캐노피 전문업체 앨런스 팩토리 아웃렛은 차량 1000대 소유자를 대상으로 조사한 결과를 발표했다.

그 결과 새들은 특정 색상과 브랜드의 차량 위에 더 자주 배설하는 경향을 보였다.

조사에 따르면 갈색 차량이 새들의 ‘최애 배설 장소’ 1위를 차지했다.

이어 빨간색과 검은색 차량이 상위권에 올랐다. 흰색·은색·회색 차량은 비교적 피해가 적은 편으로 나타났다.

이런 결과에 대해 업체 측은 “새들은 사람과 달리 자외선(UV)을 인식할 수 있어 특정 색상이 더 선명하게 보인다”며 “눈에 잘 띄는 색의 차량일수록 표적이 될 가능성이 높다”고 설명했다.

새의 원추세포는 보통 네 종류로 적색, 녹색, 청색 외에 자외선(UV)을 감지할 수 있어 사람보다 훨씬 다양한 색을 볼 수 있다.

이를 통해 복잡한 환경에서 물체를 더 효과적으로 인식하는 것으로 전해졌다.

이어 “반짝이는 차량 표면이나 사이드미러에 비친 자신의 모습을 경쟁자로 착각해 짝짓기 철에 공격적인 행동을 보이는 경우도 있다”고 밝혔다.

이 과정에서 차량 주변에 머무는 시간이 늘어나면서 자연스럽게 배설 흔적이 더 많이 남는다는 분석이다.

또 픽업트럭처럼 차체가 큰 차량일수록 표면적이 넓어 배설물에 더 많이 노출될 가능성이 높은 것으로 나타났다.

응답자의 절반 이상인 58%가 “같은 날 여러 번 새 배설 피해를 본 적이 있다”고 답했으며 29%는 새들이 자신의 차를 “의도적으로 노린다”고 느낀다고 응답했다.

전문가들은 “까마귀나 비둘기처럼 지능이 높은 조류는 인간의 얼굴을 오랫동안 기억한다”며 “이전의 부정적 경험을 토대로 특정 사람이나 차량을 피하거나 반대로 공격할 가능성이 있다”고 덧붙였다.

한편 새똥은 자동차의 도장면(페인트 층)에 심각한 손상과 부식을 일으킬 수 있으므로 발견 즉시 제거하는 게 중요하다.

특히 새똥은 절대 문지르지 않고, 충분히 불려서 제거하는 게 핵심이다. 가장 좋은 방법은 차량용 퀵디테일러나 버그 클리너를 새똥 위에 듬뿍 뿌린 후 닦아내는 것이다. 클리너가 없을 경우 물을 뿌려 닦아낼 수 있다.

