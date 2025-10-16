트럼프 “한국, 미국에 3500억달러 선불 투자” 재차 주장… 실제 합의 여부는 불분명

트럼프 전 대통령은 15일(현지시간) 한국이 미국에 3500억달러를 선불로 투자하기로 했다고 다시 주장했다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 전 미국 대통령이 한국이 미국과의 무역합의 일환으로 3500억달러(약 500조원)를 선불 형태로 투자하기로 했다고 다시 주장했다. 다만 한국 정부는 해당 발언과 관련한 구체적 합의가 없다고 밝힌 바 있어, 사실관계가 불명확하다는 지적이 나온다.

트럼프 전 대통령은 15일(현지시간) 백악관에서 열린 기자회견에서 관세 정책의 성과를 언급하며 “일본과 한국 모두 서명했다. 한국은 3500억달러를 선불로, 일본은 6500억달러에 합의했다”고 말했다.

앞서 한국은 지난 7월 말 미국과 무역협정의 큰 틀에서 합의를 도출했으나, 투자금 집행 방식 등 세부 사항을 놓고 아직 최종 서명은 이뤄지지 않은 상태다.

또한 일본의 대미 투자금 규모는 5500억달러 수준으로 알려져 있어, 트럼프 전 대통령이 금액을 잘못 언급했을 가능성도 제기된다.

이번 발언은 미국 대법원이 각국 대상 상호관세 부과의 정당성에 대한 판결을 앞둔 가운데, 트럼프 전 대통령이 관세 정책의 경제·안보적 중요성을 강조하는 맥락에서 나온 것으로 풀이된다.

그는 지난달 25일에도 “일본에서는 5500억달러, 한국에서는 3500억달러를 받는다. 그것은 선불”이라고 말한 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지