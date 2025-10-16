“공기업이 공사비를 온누리상품권으로 줬다고요?”

한국산업단지공단이 일부 공사비와 비품 구입 대금을 온누리상품권으로 지급한 사실이 드러나 논란이 일고 있다. 연합뉴스

산업통상자원부 산하 한국산업단지공단이 공사, 용역, 물품 구매 등의 대금을 현금 대신 온누리상품권으로 지급한 사실이 드러나 논란이 되고 있다.

16일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 더불어민주당 장철민 의원은 “산단공이 2023년부터 올해까지 총 9억5056만 원어치의 온누리상품권을 구매했고, 이 중 약 38.1%를 공사비와 비품 구입 등에 사용했다”고 밝혔다.

장 의원이 공단으로부터 제출받은 자료에 따르면, 산단공은 2023년 3억9363만 원, 2024년 5억5693만 원 등 두 해 동안 상당한 규모의 상품권을 사들였다. 이 가운데 3억6295만 원어치가 테니스장·사무공간 공사비, 신사옥·사택 비품 구입비 등으로 쓰였다.

상품권 지급 비율은 2023년 23.4%에서 올해 48.5%로 두 배 이상 증가했다. 장 의원은 “이는 윤석열 정부가 온누리상품권 발행 확대 정책을 추진한 시기와 맞물린다”고 지적했다.

공기업·준정부기관 회계사무규칙에 따르면, 공공기관은 원칙적으로 거래 대금을 계좌 이체 방식으로 지급해야 한다. 이에 대해 공단은 “지역 상생과 기획재정부의 공공기관 경영평가상 온누리상품권 구매 비율을 맞추기 위해 사용했다”고 해명했다.

그러나 장 의원은 “공공기관이 민간업체에 불법적인 ‘상품권 깡(할인판매)’을 유도한 셈”이라며 “이런 조건을 감수할 업체와 수의계약을 맺었다면 사업 부실 가능성도 크다. 이는 회계 원칙 위반을 넘어선 대민 갑질”이라고 비판했다.

