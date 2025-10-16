트럼프·4대 그룹 회장, 마러라고서 ‘깜짝 회동’ 가능성

한·미 관세협상 후속 논의가 교착 상태에 빠진 가운데 한국을 대표하는 기업 총수들이 방미 길에 오른다. 미국의 거대 인공지능(AI) 인프라 구축 프로젝트인 ‘스타게이트’ 협력 방안 논의가 주요 목적이지만, 한·미 정부의 협상을 측면 지원하는 활동도 이뤄질 것으로 보인다. 특히, 이들이 도널드 트럼프 대통령의 별장인 마러라고 리조트를 방문할 수도 있는 것으로 알려져 트럼프 대통령과의 ‘깜짝 회동’이 이뤄질지 주목된다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

15일 재계에 따르면 스타게이트를 이끄는 손정의 소프트뱅크 회장이 최근 이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대자동차그룹 회장, 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장을 미국에 초청한 것으로 전해졌다.



현재 한·미·일 경제대화 참석 차 일본에 머물고 있는 이 회장과 정 회장은 물론 최 회장과 구 회장도 16일 미국으로 향할 것으로 보인다. 김용범 대통령실 정책실장과 김정관 산업통상부 장관이 같은 날 한·미 관세협상 후속 논의를 위해 미국 워싱턴DC를 방문하는 시기와 겹친다. 이 때문에 3500달러 대미투자 자금의 구체적인 운용 방안을 놓고 평행선을 달리고 있는 한·미 정부 사이에서 이들 대기업 총수들이 가교 역할을 하는 것 아니냐는 관측도 나온다.



지난 8월 말 이재명 대통령의 방미로 성사된 한·미 정상회담을 앞두고도 이 회장과 정 회장, 김동관 한화그룹 부회장이 미국을 찾아 양국 협상에 힘을 보탠 적 있다.



삼성과 SK는 미국의 전략적 파트너사로서 입지를 굳히고 있다. 두 회사는 최근 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)의 방한을 계기로 스타게이트 프로젝트를 위한 전략적 파트너십을 맺은 바 있다. 두 기업은 스타게이트에 고성능·저전력 메모리를 공급하고, AI 데이터센터 건설과 신기술 개발 분야에서도 협력하기로 했다.

손정의 소프트뱅크 회장.

이 회장은 지난 2월 방한한 손 회장과 올트먼 CEO를 만나 스타게이트 프로젝트 협력 방안을 논의했고, 최 회장은 ‘글로벌 AI 동맹’ 구축을 목표로 오픈AI를 비롯한 빅테크와의 네트워크 확장에 많은 공을 들여왔다. 지난해부터는 한국과 미국을 오가며 올트먼 CEO를 분기에 한 번꼴로 만난 것으로 알려졌다.



특히 이번 회동이 트럼프 미국 대통령의 별장인 플로리다주 팜비치에 있는 마러라고 리조트에서 열릴 가능성이 있어 관심을 모은다. 손 회장은 2016년 트럼프 대통령의 첫 당선 때도 마러라고를 방문해 500억달러 규모의 대미 투자 계획을 발표하며 트럼프 대통령과 친분을 쌓았다. 트럼프 대통령이 손 회장을 ‘해결사’(go-to guy)로 여길 만큼 둘의 신뢰 관계가 두텁다고 한다. 트럼프 대통령의 회동 참석 여부는 확인되지 않았지만, 회동 장소를 볼 때 트럼프 대통령과 한국 기업 총수들과의 깜짝 만남이 성사될 가능성이 제기된다.

