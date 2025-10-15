검찰, ‘한전 발주 입찰 담합’ 효성중공업 등 4곳 압수수색

검찰이 한국전력공사가 발주한 설비 장치 입찰에서 8년간 담합한 혐의를 받는 업체들에 대한 수사에 착수했다.

서울중앙지검 공정거래조사부(나희석 부장검사)는 15일 오전 효성중공업·LS일렉트릭·HD현대일렉트릭·일진전기 등 전력기기 제조·생산 업체 6개 사와 1개 조합사무실, 사건 관련자들에 대한 압수수색을 진행 중이라고 밝혔다.

서울 서초구 서울중앙지검. 연합뉴스

이들 업체는 2015∼2022년 한전이 가스절연개폐장치 구매를 위해 한 5600억원 규모의 일반경쟁·지역 제한 입찰에서 사전에 물량을 배분하기로 합의한 뒤 차례로 낙찰받은 혐의를 받는다.

검찰은 이들 업체의 담합 행위로 가스절연개폐장치의 낙찰가가 상승했고, 전기료가 인상되는 등 소비자 피해가 발생했다고 보고 있다. 가스절연개폐장치는 발전소나 변전소에 설치돼 과도한 전류를 신속하게 차단해 전력 설비를 보호하는 장치다.

앞서 공정거래위원회는 해당 사건을 조사한 후 이들 사업자에 시정명령 과징금 총 391억원을 부과하고, 효성중공업 등 6개사를 검찰에 고발했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지