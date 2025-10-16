국방부, 백마고지 유해발굴 재개 “남북 군사적 긴장완화 조치”

비무장지대(DMZ) 6·25전쟁 전사자 유해 발굴이 약 3년 만에 재개됐다. 국방부는 15일 “남북 간 군사적 긴장완화 조치의 일환으로 2022년 중단됐던 강원 철원군 백마고지 일대 유해 발굴을 오늘(15일)부터 재개했다”고 밝혔다.

남북은 2018년 9·19 군사합의를 통해 강원 철원 DMZ에서 6·25 전사자 유해 공동발굴 사업을 시범 시행하기로 했다. 남측은 2019년 4월부터 DMZ 남측 화살머리고지에서 유해 발굴을 시작했지만, 북측은 호응하지 않아 남측 단독으로 진행됐다. 군은 백마고지에서도 유해 발굴을 시작했지만, 2022년 11월까지만 진행하고 중단했다. 일각에서는 DMZ 내 유해 발굴 재개가 9·19 군사합의 복원을 염두에 둔 것 아니냐는 관측이 나온다. 이재명 대통령은 지난 8월 광복절 경축사에서 “9·19 군사합의를 선제적으로, 단계적으로 복원하겠다”고 말했다.

국회 국방위원회 소속 한기호 국민의힘 의원은 이날 입장문을 통해 DMZ 유해 발굴 재개가 “안보를 허무는 굴종적이고 자해적인 선택”이라고 주장했다. 이에 대해 국방부는 “유해 발굴 간 발생할 수 있는 다양한 상황에 대비해 확고한 대비태세를 유지하고 있다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지