“도시 요소 어우러진 문화재생 플랫폼”…용인 신갈오거리 도시재생 거리예술축제 25일 개막

용인특례시 신갈천 일대에서 오는 25일 도시재생 거리축제가 열린다.

15일 시에 따르면 ‘2025 신갈오거리 도시재생 거리예술축제’ 공연에는 창작중심 단디, 유상통 프로젝트, 수직(Suzik), 팀클라운 경상도 버블, 존박 등이 참여한다.

용인시청

용인문화재단의 아트러너 문화예술체험, ‘아임버스커’ 아티스트 거리공연, 어린이날다사회적협동조합과 함께하는 참여형 예술 프로젝트 등 시민 참여형 프로그램도 선보인다.

신갈고·신갈청소년문화의집 동아리와 용인대 국악과 공연이 흥을 돋운다. 신갈 도시재생 마을공동체인 ‘신갈임당’과 ‘갈내마을도슨트’가 ESG 체험활동, 스탬프로 꾸며보는 마을 여행 체험 부스를 운영하고 국악인사이드가 사자탈 공연을 한다.

지역 상인들이 참여하는 먹거리 부스도 운영되는데, 행사장 내 모든 음식은 다회용기에 담겨 제공된다. 시는 이번 행사를 ‘일회용품 없는 친환경 축제’로 진행할 예정이다.

축제에는 누구나 무료로 참여할 수 있다. 용인문화재단 누리집에서 자세한 일정을 확인할 수 있다.

이상일 시장은 “신갈오거리 도시재생 거리예술축제는 이 지역의 예술과 문화, 역사, 지역 상권 활성화 등 다양한 도시 요소들이 어우러진 문화재생 플랫폼”이라고 설명했다.

