최태원, 손정의 초청으로 방미…스타게이트 문 여나

최태원 SK그룹 회장이 거대 인공지능(AI) 인프라 구축 프로젝트 스타게이트를 이끄는 손정의 소프트뱅크 회장의 초청으로 미국을 찾는다.



15일 재계에 따르면 최 회장은 오는 16일 손 회장의 초청으로 미국을 방문할 것으로 알려졌다.

손정의(孫正義·일본명 손 마사요시) 소프트뱅크그룹 회장이 지난 2월 4일 삼성 서초사옥을 나서면서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

현재 한미일 경제대화 참석 차 일본에 머물고 있는 정의선 현대차그룹 회장과 이재용 삼성전자 회장도 초청을 받아 미국을 찾을 수 있다는 관측이 나온다.



소프트뱅크는 오픈AI, 오라클과 손잡고 미국 전역에 AI 데이터센터 등을 구축하는 5천억달러 규모의 스타게이트 프로젝트를 추진하고 있다.



이에 따라 최 회장 등이 손 회장과 함께 AI 반도체 및 데이터센터 인프라 등과 관련해 스타게이트 협력 방안을 논의할 것이라는 예상이 나온다.



이들은 미국 플로리다주 팜비치에 있는 마러라고 리조트에서 회동할 것으로 전해졌다.



마러라고 리조트는 도널드 트럼프 미국 대통령의 별장으로 잘 알려진 곳이다.



다만, 트럼프 대통령이 이들 기업인과 만날지 여부는 확인되지 않았다.

