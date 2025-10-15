조국, 인천서 관세 피해기업 고충 청취…범정부 대응위 설치 제안

조국혁신당 조국 비상대책위원장은 15일 인천항 철강물류단지를 방문해 최근 미국의 관세 인상 조치에 따른 국내 수출기업들의 피해 상황을 청취했다.



조 위원장은 이날 '수출피해 기업 애로사항 청취' 현장 간담회에서 "미국이 동맹을 존중하기보다 일방적인 자국 우선주의 정책을 앞세워 부당한 압박을 가하고 있다"며 범정부·국회 차원의 합동 대응위원회 설치를 제안했다.

조국혁신당 조국 비상대책위원장 등이 15일 인천항을 방문해 수출 피해기업 애로사항 청취 현장 간담회를 갖고 있다. 연합뉴스

이어 "(합동 대응위를 통해) 피해산업 실태를 체계적으로 점검하고 국제무역 규범에 근거한 강력한 대응에 나서야 한다"고 말했다.



또 "정부는 세계무역기구(WTO) 제소와 외교적 협상을 병행하고 피해기업에는 금융·세제·물류비 완화 등 맞춤형 지원을 마련해야 한다"며 "관련 산업 전반이 압박을 받고 있는 만큼 대응은 특정 업종에 국한되어서는 안 된다"고 강조했다.



이날 간담회에서 철강업계 관계자들은 산업 전기요금 합리화와 K-스틸법(철강산업 경쟁력 강화 및 녹색철강기술 전환을 위한 특별법) 통과를 요청했다.



이에 조 위원장은 "K-스틸법 통과는 시간문제다. 남아 있는 과제는 대미 협상 문제"라며 "정부에 힘을 실어주기 위해 노력하겠다"고 답했다.

<연합>

