‘초강수 3중 규제’로 풍선효과 차단… 보유세 카드만 남겨놔 [10·15 부동산대책]

서울시 전체와 인접 지역을 조정대상지역·투기과열지구뿐 아니라 토지거래허가구역(토허구역)까지 ‘3중 규제지역’으로 묶는 등 정부의 10·15 부동산 대책을 두고 현 시점에서 동원 가능한 부동산 규제 수단을 총동원했다는 평가가 나온다. 가장 강력한 최후의 규제 카드로 꼽히는 세제의 경우 보유세와 거래세 조정 검토 방침만 밝혔다. 후폭풍을 가늠하기 어려워 이번에는 세제 카드를 꺼내들지 않았지만 향후 부동산 시장 상황에 따라 언제든 내밀겠다는 여지를 남긴 것으로 보인다.

집값 잡힐까 정부는 최근 서울 등 수도권 지역의 부동산 시장 과열을 막겠다며 ‘주택시장 안정화 대책’을 15일 발표했다. 사진은 이날 서울 남산에서 바라본 강북 집합건물(아파트·다세대·연립·오피스텔) 모습.

◆‘풍선효과’ 우려에 규제지역 전방위로



정부는 15일 기존 규제지역인 서울 강남 3구(강남·서초·송파)와 용산구 등 4곳의 규제지역을 유지하면서 서울 나머지 21개 구와 과천·광명·성남 분당 등 경기 지역 12곳을 조정대상지역·투기과열지구로 지정했다.



서울 전역과 경기도 4개 지역(과천, 성남 분당·수정, 하남, 광명)은 2년9개월 만에 규제지역으로 돌아왔다. 수원·안양·용인 등은 2022년 11월 규제지역에서 풀린 지 2년11개월 만에 재지정됐다. 윤석열정부 시절이던 2023년 1월 강남 3구와 용산구를 제외한 수도권 전 지역의 부동산 규제가 전면 해제되기 이전으로 복귀한 것이다.

토허구역 지정(20일∼2026년 12월 31일)까지 함께 이뤄졌다는 점에서는 규제 강도가 한층 높아졌다. 20일 이후 토허구역에서 집을 사려면 관할 관청의 허가를 받아야 하고, 2년간 실거주 의무가 부과돼 ‘갭 투자’로 불리는 전세 낀 매매가 불가능하다.



김인만 김인만부동산경제연구소장은 “토허구역을 풀면 집값이 폭등하고, 풀지 않아도 지금 강남처럼 올라간다”며 “굉장히 위험한 규제인데 만능열쇠처럼 쉽게 해버린 것”이라고 비판했다. 당초 특정 구역이나 동 단위로 지정돼온 토허구역이 구 단위로 지정된 것도 지난 3월(강남 3구·용산구)이 처음이다.



그런데도 정부가 광범위한 토허구역 고리를 만든 건 토허구역 무풍지대로 주택 구매수요가 몰리는 ‘풍선효과’ 원천 차단을 위해서다. 김규철 국토교통부 주택토지실장은 “서울의 경우 고가주택에서 시작된 가격 상승효과가 확산돼 한강벨트가 굉장히 많이 오르는 추세여서 서울은 일부 지역을 제외하고 지정했을 경우 남은 지역으로 (오름세가) 확산되는 결과를 초래할 우려가 크다고 판단했다”고 설명했다.



◆‘최후의 수단’ 보유세는 대책서 빠져



이번 대책에서 규제지역이 대폭 확대되면서 다주택자 취득세·양도소득세 중과 등 거래세가 강화됐지만, 종합부동산세(종부세) 등 보유세와 관련해서는 구체적인 방안이 담기지 않았다. 다만 ‘부동산 세제 합리화’를 언급한 만큼 보유세 강화 카드 활용은 정해진 수순인 것으로 풀이된다.



구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 정부서울청사에서 열린 부동산 대책 합동 브리핑에서 “생산적 부문으로 자금흐름 유도, 응능부담(납세자의 부담능력에 맞는 과세)원칙, 국민 수용성 등을 종합적으로 감안해 부동산 세제 합리화 방안을 마련하겠다”고 밝혔다.

사실상 부동산 세제를 통한 수요 억제 방안은 보류됐다. 구 부총리는 “세제 개편의 구체적 방향·시기·순서 등은 부동산 시장에 미치는 영향, 과세형평 등을 감안해 종합 검토할 계획”이라면서 “연구용역, 관계부처 태스크포스(TF) 논의 등을 통해 보유세·거래세 조정과 특정 지역 수요쏠림 완화를 위한 세제 합리화 방안을 검토하겠다”고 말했다.



일각에서는 ‘똘똘한 한 채’ 선호 현상이 최근 집값 상승의 주요 원인으로 지목되는 만큼 빠르게 부동산 세제 강화 방안이 마련돼야 한다는 지적도 나온다. 참여연대는 “투기 규제를 위한 부동산 세제 강화를 회피한 채, 규제지역 확대나 핀셋 대출 규제와 사후적 관리·감독 강화에만 의존하는 처방은 역대 정권의 사례에서 보듯 장기적으로 성공하기 어렵다”면서 “보유세와 양도세 개편이 반드시 뒤따라야 한다”고 주장했다.



함영진 우리은행 부동산 리서치랩장은 “이미 올해 세제개편안이 하반기 발표된 상황이라 이번 대책이 실효성을 잃었을 때 추가 정책 카드로 내년 세금을 건드릴 수는 있을 것”이라며 “공시가격, 공정시장가액비율등을 제외하면 세법을 바꿔야 해 곧바로 제도 시행이 가능한 수요 억제책 위주로 가져간 것”이라고 평가했다.

