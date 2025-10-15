위성락 “구금 한인 60여명 주내 송환 추진”

위성락(사진) 대통령실 국가안보실장은 15일 캄보디아에 구금된 한국인은 이번 주 안에 송환을 추진하겠다고 밝혔다.



위 실장은 이날 대통령실 브리핑에서 “캄보디아 (수사당국의) 단속에 의해 검거된 한국 국적의 범죄혐의자 60여명을 조속히 송환하는 데에 우선순위를 두고 있다”며 “이번 주말까지 송환이 이뤄지도록 노력해보려 한다”고 말했다. 캄보디아에는 보이스피싱 등 범죄와 관련해 한국인이 다수 감금돼 있고, 일부 한국인들은 범죄 연루 혐의를 받고 수사 당국에 붙잡혀 있는 상황이다. 위 실장은 “캄보디아 스캠(사기) 산업엔 다양한 국적을 가진 20만명가량이 종사하고 있는 것으로 알려져 있다”며 “한국인의 경우 1000명 남짓 속해 있는 것으로 보고 있다”고 전했다. 위 실장은 또 “한국인은 68명이었다가 일부 줄어 63명이 검거 상태라고 한다”면서 “이들의 송환을 위해 항공편 등을 준비하고 있다”고 설명했다. 다만 상당수가 현지에 남겠다고 버티고 있어 신속한 송환이 가능할지는 미지수다. 이에 대해 경찰은 캄보디아에 수감된 한국인 67명 중 4명을 국적기를 통해 전날 송환했다고 밝혔다.



정부는 이날 김진아 외교부 2차관을 단장으로 경찰청, 법무부, 국가정보원 등 관계부처 당국자들이 모인 대응팀을 급파해 캄보디아 현지 상황 파악에 돌입했다. 8월 말까지 신고에 따른 실종 한국인 80명 수색, 이들과 연루된 것으로 보이는 범죄 단체 ‘웬치’ 단속, 고문으로 사망한 한국인 대학생 사건의 수사 협조 촉구와 유해 운구 절차 등을 캄보디아 당국과 논의할 계획이다. 현재 공석인 캄보디아 대사 자리에는 박일 전 주레바논대사를 일단 파견해 상황을 관리하는 등 업무를 총괄하게 할 방침이다.



경찰은 이날 범정부 합동으로 서울 KT 광화문빌딩에 출범한 ‘전기통신금융사기 통합대응단’을 통해 캄보디아 등 동남아시아 범죄조직 사기에 대응하겠다고 밝혔다. 더불어민주당은 육군 대장 출신인 김병주 최고위원을 단장으로 하는 ‘재외국민안전대책단’ 소속 의원들을 캄보디아 현지로 급파했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지