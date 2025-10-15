대두 농가 원성에… 트럼프 “中 식용유 안 살 것” 엄포

미국과 중국 무역전쟁이 희토류, 해운·조선에 이어 ‘콩’으로 확전하는 형국이다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 중국의 ‘미국산 대두 수입 중단’을 거론하며 “보복 조치로, 식용유 및 다른 교역 품목과 관련된 중국과의 사업 관계를 단절하는 것을 검토하고 있다”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 “중국이 의도적으로 미국의 대두를 사지 않고 우리 대두 농가들에 어려움을 주는 것은 경제적으로 적대적인 행위라고 믿는다”며 “우리는 식용유를 우리 스스로 손쉽게 생산할 수 있으며, 중국으로부터 구입할 필요가 없다”고 강조했다.

중국은 세계 최대 대두 수입국으로, 트럼프 대통령은 8월 “중국이 대두 주문을 4배 늘리기를 희망한다”고 밝히는 등 손을 내밀었으나 중국은 이에 응하지 않고 있다. 미국 농무부 자료를 보면 중국은 지난해 미국 대두 수출량의 3분의 1(120억달러·약 17조원)가량을 구매했지만, 올해 5월 이후 구매량은 ‘0’으로 나타났다.



미국 내 대두 농가들은 가을 수확철을 맞아 중국으로 대규모 수출을 바라고 있었는데, 판로가 막히면서 트럼프 행정부에 대한 불만이 커지는 상황이다. 중국이 브라질과 아르헨티나 등에서 대두 수입을 늘린다는 사실이 외신을 통해 보도된 것과 트럼프 대통령이 아르헨티나의 외환위기 타개를 돕기 위해 200억달러(약 28조원) 규모의 통화 스와프를 맺은 사실이 맞물리면서 대두 농가의 반발이 커지고 있다. 트럼프 대통령은 자신의 지지 기반인 미국 농업계 반발을 의식해 식용유 단절을 언급한 것으로 풀이된다.



트럼프 대통령이 언급한 식용유가 무엇인지는 알려지지 않았다. 식품으로 사용하는 식용유는 주로 캐나다, 인도네시아, 유럽연합(EU) 등에서 들여오고 있다. 지속가능항공유(SAF) 등에 사용되는 ‘폐식용유(UCO)’는 미국이 중국의 최대 수입국이다. 블룸버그에 따르면 2024년 중국 전체 폐식용유 수출의 약 43%가 미국이 차지했다.



이달 말 미·중 정상회담과 다음달 관세 휴전 종료를 앞두고 대화는 지속하면서 중국은 희토류 수출 통제 강화, 트럼프는 100% 추가 관세 카드를 흔들며 양보 없는 ‘기싸움’을 이어가고 있다.



한편, 국가안보실은 최근 미·중 갈등 국면과 맞물려 중국의 희토류 수출 통제 방침이 이슈로 떠오르자 15일 희토류 공급망 관련 경제 안보 현안 점검회의를 열고 국내 희토류 수급 안정성 확보 방안 등을 논의했다. 안보실은 이날 회의가 희토류 공급망의 안정성과 회복력 강화 차원에서 국내 희토류 공급망 현황을 점검하고 희토류 수급의 안정성을 제고하기 위해 진행됐다고 밝혔다.

