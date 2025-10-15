전세도 매매도 패닉… 중개소 문의 전화 폭주 [10·15 부동산 대책]

“전세 물량 줄어들까 다들 패닉
40대 초반 강남 영끌 사라질 것”
현금 부자들 수요 큰 타격 없어
고가 아파트 상승 양극화 분석
서울 전역과 경기도 12개 지역을 규제지역 및 토지거래허가구역으로 지정하고 주택담보대출 규제를 강화하는 내용의 강력한 부동산 대책에 부동산 업계는 거래 위축으로 인해 일시적으로 집값이 안정될 것으로 전망했다. 일각에서는 서민의 내 집 마련의 꿈은 물론 전세 물량도 사라질 수 있다는 우려도 나온다.
15일 서울 강북구에서 13년째 공인중개사무소를 운영 중인 A(62)씨는 “이 정도 규제면 당분간 거래가 거의 없어지며 부동산 상승세가 일시적으로 멈출 것으로 생각한다”면서 “그동안 세입자를 끼고 내 집 마련을 하고 자신은 전세나 월세로 생활하는 사람이 있었는데, 토지거래허가구역으로 묶이면서 대출도 조이고, 절차도 까다로워지니 현금부자가 아니면 서울에서 내 집 마련은 어려워졌다고 본다”고 말했다.
A씨는 또 “갭투자가 막히니 전세 물량도 줄어 전세 구하기가 어려워질 것”이라며 “오늘 기존에 상담 중이던 고객들 전화 받느라 정신이 없다. 다들 패닉상태”라고 전했다.
대출 규제 타깃이 된 강남구의 경우 수요 양극화가 벌어질 것이라는 반응이 나왔다. 강남구에서 15년째 공인중개사로 활동 중인 B(64)씨는 “오래되거나 나 홀로 아파트 같은 매물은 주로 동작이나 마포 등지에서 학군 때문에 영끌(영혼까지 끌어모아 대출)해서 오는 40대 초반 부부가 많았는데, 이 수요가 사라질 것”이라고 내다봤다. B씨는 “다만 대단지 프리미엄 아파트 등의 주 수요층은 현금 구매력이 있는 사람들이어서 잠시 주춤할 뿐 이내 다시 상승세를 탈 것으로 본다”고 분석했다.
전문가들은 부동산 시장이 조정 국면을 맞이할 것으로 내다봤다. 박원갑 KB국민은행 수석부동산전문위원은 “서울 마포구와 성동구, 광진구 등 한강 벨트는 물론 수도권 아파트값을 주도하는 경기도 과천시, 성남시, 용인시, 수원시 등 경기남부 벨트도 타격을 받을 것”이라며 “6·27 대책에 이어 2차 충격요법인 만큼 수요자들이 관망세로 돌아서면서 전반적으로 조정국면으로 진입할 것으로 예상된다”고 말했다.
